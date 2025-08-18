ASTRONOMIJA

Veliko otkriće: Znanstvenici su uspjeli rekreirati prve molekule u svemiru

Damir Rukavina

18.08.2025 u 08:55

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: ESA
Bionic
Reading

Najnovije istraživanje uspješno pobija dosadašnje pretpostavke o nastanku zvijezda nakon Velikog praska

Znanstvenici su po prvi put uspjeli rekonstruirati prve molekule svemira oponašajući uvjete koji su vladali neposredno nakon Velikog praska. Rezultati otvaraju nova pitanja o nastanku zvijezda i, kako navode autori istraživanja objavljenog 24. srpnja u časopisu Astronomy and Astrophysics, 'pozivaju na preispitivanje heli­jeve kemije u ranom svemiru'.

Nakon Velikog praska prije 13,8 milijardi godina svemir je bio izuzetno vruć, no već nekoliko sekundi kasnije temperature su se snizile dovoljno da nastanu prvi elementi - vodik i helij. Stotine tisuća godina kasnije hlađenje je omogućilo atomima da se povežu s elektronima i tvore prve molekule, prenosi Space. Prema istraživačima, upravo je helij-hidridni ion (HeH+) bio prva molekula u svemiru. Taj ion je ključan za nastanak molekularnog vodika koji je danas najzastupljenija molekula u svemiru.

I helij-hidridni ioni i molekularni vodik stotinama su milijuna godina kasnije odigrali ključnu ulogu u formiranju prvih zvijezda. Da bi protuzvijezda započela proces fuzije, atomi i molekule u njezinoj unutrašnjosti moraju se sudarati i oslobađati toplinu. Proces je uglavnom neučinkovit pri temperaturama nižim od 10.000 Celzijevih stupnjeva, no upravo helij-hidridni ioni su omogućiti da se reakcije nastave i u hladnijim uvjetima.

vezane vijesti

'Količina helij-hidridnih iona u svemiru mogla je imati značajan utjecaj na brzinu i učinkovitost ranog formiranja zvijezda', naveli su istraživači u priopćenju. U novoj studiji znanstvenici su uspjeli reproducirati reakcije ranih helij-hidridnih iona tako da su ih hladili na minus 267 Celzijevih stupnjeva do 60 sekundi prije nego što su ih sudarili s teškim vodikom. Analizirali su kako se reakcije mijenjaju ovisno o temperaturi čestica i došli do iznenađujućeg zaključka: brzina reakcija ne usporava pri nižim temperaturama, što je u suprotnosti s ranijim pretpostavkama.

'Prethodne teorije predviđale su značajan pad vjerojatnosti reakcije pri niskim temperaturama, no nismo to mogli potvrditi ni u eksperimentima ni u novim teorijskim proračunima', rekao je Holger Kreckel iz Instituta Max Planck za nuklearnu fiziku u Njemačkoj.

Otkriće mijenja način na koji fizičari gledaju na formiranje zvijezda u ranom svemiru. 'Reakcije između helij-hidridnih iona i drugih atoma očito su bile daleko važnije za kemiju ranog svemira nego što se dosad pretpostavljalo', zaključio je Kreckel.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SVEMIRSKA INDUSTRIJA

SVEMIRSKA INDUSTRIJA

Porezni trikovi SpaceX-a: Je li kompanija desetljećima bila izvan zakona?
POKAZALI ZANIMANJE

POKAZALI ZANIMANJE

YouTube želi prenositi dodjelu Oscara - evo zašto je to dobra ideja
UMJETNA INTELIGENCIJA

UMJETNA INTELIGENCIJA

Korisnici se sprdaju s GPT-jem 5, a Altman najavljuje - još više troškova

najpopularnije

Još vijesti