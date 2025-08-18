Veliko otkriće: Znanstvenici su uspjeli rekreirati prve molekule u svemiru

Znanstvenici su po prvi put uspjeli rekonstruirati prve molekule svemira oponašajući uvjete koji su vladali neposredno nakon Velikog praska. Rezultati otvaraju nova pitanja o nastanku zvijezda i, kako navode autori istraživanja objavljenog 24. srpnja u časopisu Astronomy and Astrophysics, 'pozivaju na preispitivanje heli­jeve kemije u ranom svemiru'.

Nakon Velikog praska prije 13,8 milijardi godina svemir je bio izuzetno vruć, no već nekoliko sekundi kasnije temperature su se snizile dovoljno da nastanu prvi elementi - vodik i helij. Stotine tisuća godina kasnije hlađenje je omogućilo atomima da se povežu s elektronima i tvore prve molekule, prenosi Space. Prema istraživačima, upravo je helij-hidridni ion (HeH+) bio prva molekula u svemiru. Taj ion je ključan za nastanak molekularnog vodika koji je danas najzastupljenija molekula u svemiru.

I helij-hidridni ioni i molekularni vodik stotinama su milijuna godina kasnije odigrali ključnu ulogu u formiranju prvih zvijezda. Da bi protuzvijezda započela proces fuzije, atomi i molekule u njezinoj unutrašnjosti moraju se sudarati i oslobađati toplinu. Proces je uglavnom neučinkovit pri temperaturama nižim od 10.000 Celzijevih stupnjeva, no upravo helij-hidridni ioni su omogućiti da se reakcije nastave i u hladnijim uvjetima.