Polovina talijanskih roditelja dopušta djeci korištenje mobitela prije 10. godine

Gotovo polovina talijanskih roditelja ili njih 46,4 posto dopušta svojoj djeci da koriste pametni telefon i prije desete godine života, pokazao je izvještaj o roditeljstvu koje je u četvrtak objavio istraživački institut Censis, koji se bavi digitalizacijom i naprednom tehnologijom
Anketa je pokazala da 68,4 posto roditelja djeci dopušta da posjeduju i koriste pametni telefon i prije jedanaeste godine života, a gotovo svi ili 90,4 posto djece mobitel posjeduju prije dvanaeste godine.
U izvješću stoji da je 67,3 posto roditelja, njih više od dvije trećine izjavilo kako su optimistični u pogledu budućnosti svoje djece, dok ih je samo 16,7 posto izrazilo pesimizam.