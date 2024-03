Ovaj startup do 2030. želi započeti s rudarenjem na Mjesecu

U intervjuu za Ars Technicu , Rob Meyerson, jedan od osnivača Interlunea i bivši predsjednik Blue Origina, rekao je da se tvrtka nada da će svog robota, uz podršku NASA-e, poslati u sklopu jedne od nadolazećih komercijalnih misija na Mjesec. Plan je imati prvo postrojenje na Mjesecu do 2028. i započeti s radom do 2030., rekao je Meyerson.

Interlune je ovaj tjedan objavio da je prikupio 18 milijuna dolara financiranja, uključujući 15 milijuna dolara u posljednjem krugu koji je vodio Seven Seven Six, poduzetnička tvrtka koju je pokrenuo suosnivač Reddita Alexis Ohanian.

Resurs na koji cilja, helij-3, mogao bi se koristiti na Zemlji za kvantno računalstvo, medicinska snimanja i, možda jednog dana, kao gorivo za fuzijske reaktore. Helij-3 nose solarni vjetrovi na Mjesec i smatra se da ostaje zarobljen na površini tla. Kad stiže do Zemlje, susreće se s atmosferom koja ga blokira.