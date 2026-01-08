NASA razmatra povratak posade s ISS-a zbog zdravstvenog problema astronauta

Glasnogovornica NASA-e objavila je da je astronaut, čiji identitet nije otkrila, u stabilnom stanju u orbitalnom laboratoriju. Nije objašnjena ni priroda zdravstvenih problema. 'Sigurno provođenje naših misija naš je najveći prioritet i aktivno procjenjujemo sve opcije, uključujući mogućnost ranijeg završetka misije Crew-11', rekla je glasnogovornica u izjavi u srijedu navečer.

Povratak četveročlane posade Crew-11 bio bi posljedica rijetkog slučaja zdravstvenog problema na ISS-u, gdje astronauti obično žive u rotacijama od šest do osam mjeseci s pristupom osnovnoj medicinskoj opremi i lijekovima za neke vrste hitnih slučajeva.

NASA je u ranijem priopćenju navela da 'prati zdravstveni problem s članom posade koji se pojavio u srijedu poslijepodne'.