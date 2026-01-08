OTKAZANA SVEMIRSKA ŠETNJA

NASA razmatra povratak posade s ISS-a zbog zdravstvenog problema astronauta

Lucija Špiljak

08.01.2026 u 08:40

Crew-11
Crew-11 Izvor: EPA / Autor: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
Bionic
Reading

NASA razmatra prijevremeni povratak posade s Međunarodne svemirske postaje (ISS) zbog zdravstvenog problema astronauta, nekoliko sati nakon otkazivanja planirane svemirske šetnje koja je bila predviđena za četvrtak, priopćila je agencija

Glasnogovornica NASA-e objavila je da je astronaut, čiji identitet nije otkrila, u stabilnom stanju u orbitalnom laboratoriju. Nije objašnjena ni priroda zdravstvenih problema. 'Sigurno provođenje naših misija naš je najveći prioritet i aktivno procjenjujemo sve opcije, uključujući mogućnost ranijeg završetka misije Crew-11', rekla je glasnogovornica u izjavi u srijedu navečer.

Povratak četveročlane posade Crew-11 bio bi posljedica rijetkog slučaja zdravstvenog problema na ISS-u, gdje astronauti obično žive u rotacijama od šest do osam mjeseci s pristupom osnovnoj medicinskoj opremi i lijekovima za neke vrste hitnih slučajeva.

NASA je u ranijem priopćenju navela da 'prati zdravstveni problem s članom posade koji se pojavio u srijedu poslijepodne'.

Četveročlana posada Crew-11 uključuje američke astronaute Zenu Cardman i Mikea Finckea, japansku astronautkinju Kimiyu Yui i ruskog kozmonauta Olega Platonova. Na svemirskoj postaji su od lansiranja s Floride u kolovozu, a povratak je bio planiran oko svibnja ove godine.

Zapovjednik posade Fincke (58) i inženjerka leta Cardman (38), trebali su u četvrtak obaviti 6,5-satnu svemirsku šetnju kako bi instalirali opremu. Za NASA-u su medicinske situacije na ISS-u strogo čuvana tajna, a astronauti rijetko priznaju ili javno opisuju svoja zdravstvena stanja.

Svemirske šetnje su naporne i rizične misije koje zahtijevaju mjesece obuke, uključujući glomazna svemirska odijela i pažljivo koordinirane upute dok su vezani za ISS. NASA je 2024. godine u zadnji čas otkazala planiranu svemirsku šetnju jer je jedan astronaut doživio 'nelagodu u svemirskom odijelu'. Američki astronaut Mark Vande Hei 2021. otkazao je svoju svemirsku šetnju zbog uklještenog živca.

tportal
