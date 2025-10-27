Lažni bend prevario milijune slušatelja. Sada Spotify označava pjesme nastale uz pomoć AI-a

Spotify je, nakon slučaja s izmišljenim bendom The Velvet Sundown, odlučio uvesti oznake za umjetnu inteligenciju u glazbi

Početkom ove godine bend The Velvet Sundown prikupio je stotine tisuća streamova na Spotifyu i dosegnuo milijun mjesečnih slušatelja s pjesmama u retro-pop stilu. No bend uopće nije postojao. Sve pjesme, slike i čak biografija nastali su uz pomoć generativne umjetne inteligencije (AI). Ovaj je slučaj potaknuo raspravu o transparentnosti u glazbenoj industriji. Dok su ga neki smatrali zanimljivim eksperimentom, drugi su upozorili na nedostatak jasnoće o podrijetlu i načina nastanka glazbenih sadržaja. Nakon toga je opis benda na Spotifyu ažuriran i sada navodi da su pjesme 'skladane uz pomoć umjetne inteligencije'.

Izvor: Društvene mreže / Autor: CBS

U rujnu ove godine Spotify je najavio da će 'pomagati u razvoju i podržavati novi industrijski standard za otkrivanje upotrebe umjetne inteligencije u glazbenim kreditima', a razvija ga organizacija DDEX, neprofitno udruženje za standardizaciju digitalnog glazbenog lanca vrijednosti. Tvrtka je istaknula i pojačanu provedbu pravila protiv lažnog predstavljanja te uvođenje novog sustava za filtriranje spama kako bi ojačala povjerenje u glazbeni ekosustav te zaštitila autore, nositelje prava i slušatelje. Kako AI sve više ulazi u procese stvaranja glazbe, izazov je pronaći ravnotežu između legitimne kreativne upotrebe tehnologije i etičkih te ekonomskih posljedica koje ona donosi. Ključno pitanje postaje transparentnost - ne samo radi odgovornosti, nego i da bi slušatelji imali jasniji uvid u to koga podržavaju. Glazbena industrija trenutačno se prema AI-u odnosi neujednačeno. Apple Music uklonio je viralnu pjesmu 'Heart on My Sleeve', u kojoj su korišteni AI-em generirani vokali Drakea i The Weeknda, nakon žalbe zbog kršenja autorskih prava i neovlaštene upotrebe glasa. Platforma SubmitHub uvela je pak obvezno označavanje pjesama u čijem je stvaranju AI 'imao značajnu ulogu', a nudi i alat AI Song Checker za otkrivanje umjetno generiranog sadržaja.