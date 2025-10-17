Spotify s vodećim diskografskim kućama radi na razvoju odgovornog AI-ja

Spotify zasad nije otkrio kako će točno izgledati njegovi novi AI alati, ali je potvrdio da su prvi projekti već u razvoju. U priopćenju je navedeno da će umjetnici imati mogućnost odlučiti žele li sudjelovati u korištenju generativnih glazbenih alata , jer se u glazbenoj zajednici pojavljuju različita stajališta o njihovoj primjeni.

Tvrtka je sklopila sporazume s trima najvećim izdavačima - Sony Musicom , Universal Music Groupom i Warner Music Groupom , koji zajedno pokrivaju većinu svjetskog glazbenog tržišta. Uz njih, partneri su i glazbenopravna organizacija Merlin te digitalna izdavačka kuća Believe .

Spotify , najveća svjetska platforma za streaming glazbe, objavio je da surađuje s vodećim diskografskim kućama na razvoju 'odgovorne' primjene umjetne inteligencije (AI) u glazbenoj industriji. Cilj je, tvrdi tvrtka, stvoriti alate koji će 'staviti umjetnike i autore pjesama na prvo mjesto' i osigurati da njihova prava budu poštivana.

Zaštita prava i poštena naknada

Spotify je istaknuo da će osigurati 'poštenu i transparentnu' naknadu umjetnicima, autorima i nositeljima prava, i to putem 'prethodnih ugovora', a ne naknadnog traženja oprosta. 'Tehnologija bi uvijek trebala služiti umjetnicima, a ne obrnuto', izjavio je Alex Norström, supredsjednik Spotifyja.

Ova odluka dolazi u trenutku kada su se brojni poznati glazbenici, poput Dua Lipe, Eltona Johna i Paula McCartneyja, javno usprotivili AI tvrtkama koje treniraju svoje modele na njihovoj glazbi bez dozvole ili naknade.

Direktor Warner Music Group Robert Kyncl rekao je da je Spotifyjev pristup u skladu s njihovim ciljem 'da AI radi za umjetnike, a ne protiv njih', dodajući da su 'novi AI licencni ugovori ključni za zaštitu i pravednu naknadu kreativne zajednice'.

Podijeljene reakcije industrije

Iako su mnogi u industriji pozdravili inicijativu, kritičari upozoravaju da bi veća prisutnost AI sadržaja mogla dodatno smanjiti prihod glazbenika od streaminga. Max Bonanno iz njuorleanske tvrtke MidCitizen Entertainment izjavio je da je 'AI već zagađivanjem kreativnog ekosustava razvodnio ionako skroman udio koji umjetnici dobivaju od tantijema'.

Suprotno mišljenje iznio je Ed Newton-Rex, osnivač organizacije Fairly Trained, koja zagovara etičku uporabu AI tehnologije u glazbi. 'Većina AI industrije temelji se na eksploataciji - koristi se tuđa kreativnost bez pristanka. Ovo je drukčije - Spotify razvija AI funkcije uz dozvolu umjetnika, predstavljajući ih kao dodatnu opciju za obožavatelje, a ne kao zamjenu za stvarnu glazbu', rekao je Newton-Rex za BBC News.

Spotify i AI: Stari poznanici

Spotify već godinama koristi umjetnu inteligenciju, ali ne za stvaranje glazbe. AI pogoni njegove personalizirane popise pjesama, poput daylista i AI DJ-a, koji preporučuje glazbu korisnicima.

Ipak, platforma je u nekoliko navrata morala intervenirati zbog zloupotrebe tehnologije. U 2023. godini uklonjena je viralna pjesma koja je koristila glasovne klonove Drakea i The Weeknda, a Spotify je kasnije uveo pravilo obveznog označavanja sadržaja koji koristi AI. Tvrtka priznaje da se umjetna inteligencija danas koristi u mnogim fazama glazbene produkcije, od autotunea i miksanja do masteriranja. Čak su i Beatlesi u svojoj posljednjoj pjesmi Now and Then, objavljenoj 2023., koristili AI za čišćenje vokala Johna Lennona iz stare snimke.

Spotify tvrdi da će nastaviti razvijati tehnologiju koja 'služi umjetnicima, a ne ih zamjenjuje', naglašavajući kako želi povezati inovacije s etičkom odgovornošću u digitalnoj glazbenoj ekonomiji.