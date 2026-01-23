Sofascore ponovno među top 10 najskidanijih sportskih aplikacija na svijetu

U konkurenciji sportskih aplikacija, Sofascore je u 2025. godini zauzeo 6. mjesto u svijetu po broju preuzimanja , čime se svrstao među najkorištenije sportske platforme na globalnoj razini. Po broju mjesečno aktivnih korisnika (MAU) završio je na 5. mjestu u svijetu , dok je po rastu MAU-a zauzeo 3. mjesto globalno , što potvrđuje da baza korisnika i dalje snažno raste.

Posebno snažni rezultati dolaze s pojedinih tržišta. U Indoneziji je Sofascore drugi po broju preuzimanja, prvi po broju mjesečno aktivnih korisnika, te prvi po njihovu rastu, čime je postao najbrže rastuća sportska platforma u toj zemlji. U Brazilu, jednom od najvećih nogometnih tržišta na svijetu, Sofascore je treći po broju mjesečno aktivnih korisnika, šesti po prihodima od kupnji unutar aplikacije (IAP) te četvrti po rastu IAP prihoda.

Sensor Tower u izvješću navodi da su sportske aplikacije u 2025. godini ostvarile rekordne rezultate, potaknute rastom live sadržaja, novih formata angažmana i globalnim interesom za sport. U tom kontekstu, Sofascore se posebno ističe jer svoj rast temelji isključivo na sportskim podacima, rezultatima uživo i statistici, zaključuje iz tvrtke u priopćenju.