Kraj sapunice: ByteDance osniva američki TikTok, evo tko ga preuzima

TikTok je sklopio dogovor o osnivanju novog američkog poslovnog subjekta, što mu omogućuje izbjegavanje zabrane djelovanja i okončanje duge pravne bitke

Temeljem dogovora što ga je finalizirao ByteDance, kineski vlasnik TikToka, bit će osnovana tvrtka u većinski američkom vlasništvu, a nju će preuzeti konzorcij investitora, uključujući Oracle Larryja Ellisona, grupu privatnog kapitala Silver Lake i MGX iz Abu Dhabija, te će posjedovati 80,1 posto nove tvrtke, a ByteDance će zadržati 19,9 posto. Silver Lake, Oracle i MGX imat će po 15 posto udjela u novom pothvatu. Investicijska tvrtka Michaela Della, milijardera i osnivača Dell Technologiesa, također je investitor. Objava dolazi pet godina nakon što je američki predsjednik Donald Trump prvi put zaprijetio zabranom popularne platforme u SAD-u tijekom svog prvog mandata.

Dug put do sporazuma Budućnost TikToka u SAD-u postala je upitnom nakon što je američki Kongres uvjerljivom većinom glasao za donošenje zakona kojim je 2024. godine zabranjen, osim ako se ne pronađe američki kupac. Vrhovni sud potvrdio je zakon u siječnju 2025., ali Trump je prvog dana na dužnosti potpisao izvršnu naredbu kojom se odgađa zabrana. Od tada je više puta nastavio odgađati njezinu provedbu dok su SAD, tvrtka i potencijalni američki partneri pregovarali o sporazumu. U rujnu je Trump potpisao još jednu izvršnu uredbu kojom je predviđen plan prema kojem će američki investitori preuzeti većinu poslovanja tvrtke. Novu inačicu TikToka kontrolirat će sedmočlani, većinom američki upravni odbor stručnjaka za kibernetičku sigurnost i nacionalnu sigurnost. Adam Presser, koji je prethodno bio generalni direktor TikToka te globalni voditelj operacija, povjerenja i sigurnosti, bit će izvršni direktor novog poduzeća. Upravni odbor uključivat će i Shou Chewa, izvršnog direktora TikToka. Američki poslovni subjekt će 'djelovati pod definiranim zaštitnim mjerama koje štite nacionalnu sigurnost sveobuhvatnom zaštitom podataka, sigurnim algoritmima, moderiranjem sadržaja i softverskih jamstvima za američke korisnike'. Algoritam za preporuku sadržaja bit će ponovno obučen, testiran i ažuriran na temelju podataka američkih korisnika.