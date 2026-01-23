JASNA PORUKA

Aplikacije za izbjegavanje američkih proizvoda hit u Danskoj

L. Š.

23.01.2026 u 07:46

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Freepik
Bionic
Reading

Mobilne aplikacije koje pomažu potrošačima da prepoznaju i izbjegnu proizvode američkog podrijetla naglo su se probile na vrh ljestvica u Danskoj nakon što je Donald Trump krenuo govoriti o preuzimanju Grenlanda

Podsjetimo, američki predsjednik Donald Trump slao je proteklih tjedana poruke da želi anektirati Grenland, arktički otok u sastavu Kraljevine Danske. Naposljetku je ublažio retoriku, a njegove izjave na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu da neće primjenjivati silu za preuzimanje Grenlanda i da neće uvoditi dodatne carine europskim državama dočekane su s olakšanjem.

Ranije se dio građana Danske okrenuo digitalnim alatima da bi izrazili nezadovoljstvo Trumpovim izjavama o Grenlandu. U središtu tog tihog prosvjeda našle su se aplikacije koje omogućuju provjeru podrijetla proizvoda i predlažu alternative onima iz Sjedinjenih Država, piše Euronews.

vezane vijesti

Najpopularnija među njima je aplikacija UdenUSA (u prijevodu 'Bez SAD-a') te je trenutačno najpreuzimanija u Danskoj na Appleovu App Storeu, ispred čak i ChatGPT-ja. Aplikacija korisnicima omogućuje skeniranje proizvoda kako bi vidjeli iz koje zemlje dolaze, predlaže zamjene iz drugih država te ih može dodati u virtualnu košaricu.

Tvorci aplikacije ističu da cilj nije poticanje bojkota, već pružanje veće transparentnosti potrošačima pri kupnji. 'Na potrošačima je da sami odluče što žele učiniti', rekao je za dansku javnu televiziju DR Nyheder Jonas Pipper, jedan od njezinih autora.

Uz UdenUSA, među najpreuzimanijima je i aplikacija Made O'Meter, a nalazi se na petom mjestu ljestvice najpopularnijih u Danskoj.

Danska
Danska Izvor: Profimedia / Autor: Ingram Publishing, Ingram Publishing / Alamy / Profimedia

Unatoč velikom interesu korisnika, ekonomisti upozoravaju da bi stvarni učinak bojkota mogao biti ograničen. Prema podacima Danske banke, tek oko jedan posto prehrambenih proizvoda koji se konzumiraju u toj državi dolazi izravno iz Sjedinjenih Država, što otežava procjenu stvarnog gospodarskog učinka ovakvih inicijativa.

No stručnjaci ističu da aplikacije imaju drugu, psihološku funkciju. 'Ljudi prate vijesti, vide nešto što im se ne sviđa i osjećaju ljutnju. U ovom slučaju riječ je o nama i Grenlandu', rekao je Pelle Guldborg Hansen sa Sveučilišta u Roskildeu. 'A onda jednostavno želite nešto učiniti s tom ljutnjom, makar to bio mali čin.'

Prošli tjedan tisuće ljudi prosvjedovale su na Grenlandu i u Danskoj, izražavajući protivljenje bilo kakvoj ideji američkog preuzimanja tog arktičkog otoka.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NAKON PET GODINA

NAKON PET GODINA

Kraj sapunice: ByteDance osniva američki TikTok, evo tko ga preuzima
VAŽNA SURADNJA

VAŽNA SURADNJA

Hrvatski znanstvenici otkrili što je pokrenulo veliki događaj morske sluzi u Jadranu 2024.
JASNA PORUKA

JASNA PORUKA

Aplikacije za izbjegavanje američkih proizvoda hit u Danskoj

najpopularnije

Još vijesti