Aplikacije za izbjegavanje američkih proizvoda hit u Danskoj

Mobilne aplikacije koje pomažu potrošačima da prepoznaju i izbjegnu proizvode američkog podrijetla naglo su se probile na vrh ljestvica u Danskoj nakon što je Donald Trump krenuo govoriti o preuzimanju Grenlanda

Podsjetimo, američki predsjednik Donald Trump slao je proteklih tjedana poruke da želi anektirati Grenland, arktički otok u sastavu Kraljevine Danske. Naposljetku je ublažio retoriku, a njegove izjave na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu da neće primjenjivati silu za preuzimanje Grenlanda i da neće uvoditi dodatne carine europskim državama dočekane su s olakšanjem. Ranije se dio građana Danske okrenuo digitalnim alatima da bi izrazili nezadovoljstvo Trumpovim izjavama o Grenlandu. U središtu tog tihog prosvjeda našle su se aplikacije koje omogućuju provjeru podrijetla proizvoda i predlažu alternative onima iz Sjedinjenih Država, piše Euronews.

Najpopularnija među njima je aplikacija UdenUSA (u prijevodu 'Bez SAD-a') te je trenutačno najpreuzimanija u Danskoj na Appleovu App Storeu, ispred čak i ChatGPT-ja. Aplikacija korisnicima omogućuje skeniranje proizvoda kako bi vidjeli iz koje zemlje dolaze, predlaže zamjene iz drugih država te ih može dodati u virtualnu košaricu. Tvorci aplikacije ističu da cilj nije poticanje bojkota, već pružanje veće transparentnosti potrošačima pri kupnji. 'Na potrošačima je da sami odluče što žele učiniti', rekao je za dansku javnu televiziju DR Nyheder Jonas Pipper, jedan od njezinih autora. Uz UdenUSA, među najpreuzimanijima je i aplikacija Made O'Meter, a nalazi se na petom mjestu ljestvice najpopularnijih u Danskoj.