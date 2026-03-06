WhatsApp uvodi plaćenu pretplatu? Evo što donosi novi WhatsApp Plus

WhatsApp, jedna od najpopularnijih aplikacija za razmjenu poruka na svijetu, godinama se ponosi time što je potpuno besplatan za sve korisnike. Međutim, prema najnovijim informacijama koje su objavili poznati WhatsApp insajderi iz WABetaInfoa, platforma radi na uvodenju opcionalne pretplate koja će omogućiti pristup dodatnim, premium funkcijama. Nova usluga, koja će nositi naziv WhatsApp Plus, neće zamijeniti besplatnu verziju aplikacije, već će ponuditi niz dodatnih alata za one koji su spremni platiti.

Što će pretplata uključivati?

Prema podacima iz beta verzije, WhatsApp Plus će se usredotočiti na personalizaciju i napredno upravljanje razgovorima, a ne na osnovne funkcije slanja poruka, poziva ili glasovnih zapisa, koje će i dalje ostati besplatne. Korisnici s pretplatom mogli bi dobiti mogućnost prilagođavanja izgleda aplikacije na načine koji trenutno nisu dostupni. To uključuje promjenu teme aplikacije, odabir akcenata boja te izbor među čak 14 različitih ikona za aplikaciju.

U oblasti upravljanja razgovorima, trenutno je moguće pričvrstiti samo tri razgovora na vrh liste, ali bi WhatsApp Plus mogao povećati taj broj na čak 20 pričvršćenih razgovora. To bi posebno bilo korisno za aktivne korisnike koji žele brži pristup važnijim razgovorima. Uz to, pretplatnici bi mogli dobiti pristup ekskluzivnim naljepnicama, dodatnim zvucima obavijesti te, eventualno, proširenim mogućnostima reakcija u razgovorima.