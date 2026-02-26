Novi detalji: Epstein godinama nakon kaznene presude koristio online servise za upoznavanje?

Novoobjavljeni dokumenti američkog Ministarstva pravosuđa upućuju na to da je pokojni milijarder i osuđeni seksualni prijestupnik Jeffrey Epstein godinama nakon kaznene presude koristio popularne internetske servise za upoznavanje

Prema materijalima iz dokumenata povezanih s Epsteinom, on je 2012. godine imao najmanje dva korisnička računa na platformi Match.com, i to nekoliko godina nakon što je 2008. priznao krivnju za poticanje prostitucije maloljetnica te bio registriran kao seksualni prijestupnik. U dokumentima se nalaze brojne poruke elektroničke pošte koje povezuju njegove adrese na Gmailu i Yahoou s profilima pod korisničkim imenima 'jeeproject' i 'sultan175'. Među njima su čestitke za registraciju, obavijesti o izmjenama profila te promotivne ponude, uključujući besplatno korištenje aplikacije. Jedan od računa primio je i rođendansku čestitku na datum koji se poklapa s Epsteinovim 60. rođendanom, piše Mashable.

Dokumenti također sadrže obavijesti o potencijalnim podudaranjima, uključujući profile žena u ranim 20-ima, kao i preporuke korisnica koje je platforma 'odabrala' za njega. Izvodi kartičnih transakcija pokazuju da je Match.com bio evidentiran kao primatelj uplata još 2007., prije presude, ali i ponovno 2012. godine. Mreža Xbox Live trajno je zabranila Epsteinov korisnički račun 2013. godine upravo zbog statusa registriranog seksualnog prijestupnika. Pitanje sigurnosnih provjera Odvjetnica Carrie Goldberg, koja zastupa tužitelje u postupcima protiv Match Groupa zbog sigurnosnih propusta na platformama za upoznavanje, izjavila je da je ne iznenađuje mogućnost da je osuđeni seksualni predator koristio takve usluge. Prema uvjetima korištenja Match.coma iz 2012. godine, korisnici su sami odgovorni za interakcije s drugim članovima, a platforma tada nije provodila obvezne kaznene provjere, iako je zadržavala pravo provjere javno dostupnih registara. Tvrtka je 2011. godine najavila provjeru korisnika prema nacionalnom registru seksualnih prijestupnika nakon tužbe žene koja je tvrdila da ju je napala osoba koju je upoznala putem te stranice. Iz Match Groupa poručuju da se sporni događaji odnose na razdoblje prije više od deset godina, kada su sigurnosni alati bili znatno više ograničeni nego danas. Tvrtka navodi da je u međuvremenu značajno unaprijedila sustave zaštite i provjere korisnika. Posljednjih godina neke platforme uvele su dodatne mjere identifikacije. Tinder, primjerice, zahtijeva skeniranje lica novih korisnika u SAD-u, iako je ta mjera prvenstveno usmjerena na suzbijanje lažnih računa i prijevara, a ne nužno na provjeru u registrima prijestupnika.