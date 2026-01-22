Snapchat se u zadnji tren nagodio, Instagram, YouTube i TikTok idu na sud

Uvjeti dogovora nisu objavljeni jer su to otkrili odvjetnici na saslušanju kalifornijskog Višeg suda, nakon čega je Snap objavio kako su su strane bile 'zadovoljne što su uspjele riješiti ovu stvar na prijateljski način'.

Snap , tvrtka u čijem je vlasništvu Snapchat, nagodio se oko tužbe zbog ovisnosti o društvenim mrežama samo nekoliko dana prije početka suđenja u Los Angelesu (Sjedinjene Države).

Ostali optuženici u slučaju su Instagram tvrtke Meta Platforms, ByteDanceov TikTok i Alphabetov YouTube, od kojih se nitko nije nagodio. Tužiteljica, 19-godišnja žena identificirana inicijalima K.G.M., tvrdila je kako ju je algoritamski dizajn platformi učinio ovisnom i utjecao na njezino mentalno zdravlje.

U nedostatku nagodbe s drugim stranama, suđenje bi trebalo nastaviti protiv preostala tri optuženika. Izbor porote trebao bi početi 27. siječnja. Očekuje se kako će šef Mete Mark Zuckerberg svjedočiti. Pred sudom se zbog toga trebao pojaviti i izvršni direktor Snapa Evan Spiegel, no zbog nagodbe do toga neće doći.

Snap je i dalje optuženik u drugim slučajevima ovisnosti o društvenim mrežama koji su objedinjeni na sudu. Slučajevi koje se pomno prati mogli bi dovesti u pitanje pravnu teoriju koju su tvrtke društvenih mreža koristile kako bi se zaštitile.

Dugo su se pozivale na članak 230. Zakona o pristojnosti u komunikaciji (Communications Decency Act) iz 1996. godine kao obranu od odgovornosti za ono što treće strane objavljuju na njihovim platformama. Ali, tužitelji tvrde kako su platforme dizajnirane ne bi li korisnike učinile ovisnima o izborima koji utječu na njihove algoritme i obavijesti.

Optužene tvrtke tvrde kako tužitelji nisu uspjeli dokazati njihovu odgovornost za navodne štete kao što su depresija i poremećaji prehrane, piše BBC.