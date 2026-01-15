Povijesna zabrana u Australiji: U prvim danima uklonjeno 4,7 milijuna računa

Prema podacima koje je objavio australski premijer Anthony Albanese , u samo nekoliko dana nakon stupanja zabrane na snagu uklonjeno je ili ograničeno više od 4,7 milijuna računa . Vlada se pritom pozvala na komercijalnu povjerljivost, odbivši objaviti raspodjelu po pojedinim platformama, prenosi Guardian .

Zabrana je stupila na snagu 10. prosinca prošle godine, a povjerenica za e-sigurnost potom je uputila upite svim platformama obuhvaćenima zakonom, tražeći podatke o tome koliko je računa uklonjeno radi usklađivanja s novim pravilima. Na popisu platformi na koje se zabrana odnosi nalaze se Twitch, Kick, YouTube, Threads, Facebook, Instagram, Snap, X, TikTok i Reddit.

No tvrtka Meta već je u ponedjeljak objavila da je deaktivirala gotovo 550.000 računa na Facebooku, Instagramu i Threadsu. Ostale platforme zasad nisu javno iznijele svoje brojke. Premijer Albanese poručio je da preliminarna analiza povjerenice za e-sigurnost pokazuje da platforme aktivno sprječavaju maloljetnike u otvaranju novih računa.

'Ohrabrujuće je vidjeti da društvene mreže ulažu stvaran napor kako bi se pridržavale zakona i zaštitile djecu', rekao je Albanese. 'Promjene se ne događaju preko noći, ali prvi pokazatelji potvrđuju da je bilo važno reagirati.'

Ministrica komunikacija Anika Wells dodala je da će eSafety detaljno analizirati podatke kako bi se procijenila razina usklađenosti pojedinih platformi. 'Od početka smo isticali da ne očekujemo savršenstvo, ali rani podaci pokazuju da zakon već ima stvaran učinak', rekla je Wells.

Oporba, koja je inicijalno podržavala politiku zabrane, prošlog tjedna ustvrdila je da je njezina provedba 'zakazala'. Zastupnica Melissa McIntosh tvrdi da su brojni računi mlađih od 16 godina ostali aktivni, a neki uklonjeni profili ubrzo su se ponovno pojavili.

Prema njezinim riječima, dio djece preselio se na alternativne platforme kao što su Yope i Lemon8, a one zasad nisu obuhvaćene zabranom. Vlada je poručila da će, ako dođe do masovnijih migracija, razmotriti proširenje mjera i na druge platforme.

Zabrana se temelji na modelu samoprocjene, prema kojem platforme same procjenjuju odnosi li se zakon na njih, no vlada je najavila da će intervenirati ako procijeni da se mjere zaobilaze.