Disney briše antifašističke citate iz vlastitih filmova i serija

Miroslav Wranka

19.01.2026 u 10:36

tportal
Izvor: Disney / Autor: Disney
Objava na Threadsu kojom su pozvali korisnike na dijeljenje citata koji sažimaju kako se trenutno osjećaju uklonjena je nedugo po postavljanju

Nedavno je Disney pozvao korisnike društvenih mreža na dijeljenje citata iz njihovih filmova na društvenoj mreži Threads. 'Podijelite Disneyjev citat koji sažima kako se trenutno osjećate!', poručili su im.

Dogodilo se nešto što, čini se, nisu očekivali.

Korisnici su odgovorili citatima iz popularnih Disneyjevih filmova, uključujući kultne dijaloge iz Ratova zvijezda, Grbavca Notre Dame i Mary Poppins.

Brojni citati sadržavali su snažne antifašističke poruke, koje su se činile usmjerenima na trenutnu političku klimu u Sjedinjenim Državama.

Disney je originalnu objavu uklonio ubrzo nakon što ju je postavio.

Zasad možemo samo nagađati je li to zbog nelagode izazvane političkim porukama u vlastitom sadržaju, izbjegavanja kontroverza ili nastojanja da se ne zamjere vladajućima.

tportal
