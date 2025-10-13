Novi standard operacija: Da Vinci robotska kirurgija u Radiochirurgiji Zagreb, prvoj europskoj članici programa Cleveland Clinic Connected

U klasičnoj kirurgiji operacija često zahtijeva veliki rez, što donosi veću traumu za tijelo i dulji oporavak. Kod robotske kirurgije situacija je potpuno drugačija: kirurški zahvat izvodi se kroz nekoliko milimetara male otvore, pomoću tankih instrumenata koji se precizno kreću vođeni kirurškom konzolom.

Kad se pacijent nađe pred kirurškim zahvatom, tri su pitanja koja uvijek prvo padnu na pamet: hoće li boljeti, koliko će trajati oporavak i koliko je sigurno? Radiochirurgia Zagreb, Cleveland Clinic Connected, specijalna bolnica za dijagnostiku i liječenje karcinoma, na ta pitanja daje odgovore koje svaki pacijent želi čuti. Naime, zahvaljujući uvođenju robotsko kirurškog sustava Da Vinci u području opće - abdominalne i torakalne kirurgije, najnaprednijoj tehnologiji koja omogućuje operacije s iznimnom preciznošću i minimalnim oštećenjem tkiva, pacijenti osjećaju manje boli, kraće ostaju u bolnici i brže se vraćaju svakodnevnom životu.

Primjerice, kod operacije žučne vrećice koja se tradicionalno radi kroz jedan veliki rez, robotski sustav omogućuje zahvat kroz četiri sitne točke, a ožiljci su gotovo nevidljivi. Pacijenti se nakon takvih operacija osjećaju bolje već unutar nekoliko dana. Slična je situacija i kod drugih zahvata, primjerice preponskih hernija, tumora abdomena ili raka pluća, gdje robotska kirurgija omogućuje precizne rezove i minimalno oštećenje zdravog tkiva. Rezultat su manji rizik od komplikacija, manji gubitak krvi i bolji estetski ishod.

Da Vinci robotski sustav, razvijen u američkoj kompaniji Intuitive, pruža kirurzima trodimenzionalni prikaz operacijskog polja s desetostrukim povećanjem. Njegovi instrumenti savijaju se i rotiraju u većem opsegu nego ljudska ruka, što omogućuje iznimnu preciznost i sigurnost. Zahvaljujući dual console funkciji, tijekom zahvata mogu istodobno raditi dva kirurga, što dodatno povećava sigurnost i omogućuje timski pristup najzahtjevnijim operacijama.

'U svemu što radimo pacijentima otvaramo pristup najmodernijim metodama, iznimno naprednom korištenju umjetne inteligencije, a posebno smo ponosni na svoj inovativni pristup u korištenju svih ovih tehnoloških mogućnosti koje imamo na raspolaganju', objašnjava prof. dr. sc. Dragan Schwarz, dr.med., FACS, ravnatelj Specijalne bolnice Radiochirurgije Zagreb, Cleveland Clinic Connected.

Prof. Schwarz poznat je po implementaciji najsuvremenijih tehnologija u hrvatsko zdravstvo, a uvođenje Da Vinci sustava dodatno je potvrdio poziciju Radiochirurgije Zagreb kao jednog od centara izvrsnosti u regiji. Da Vinci sustav koristi se za čitav spektar zahvata, od operacija žučne vrećice, preponskih kila i tumora abdomena, do složenih torakalnih i ginekoloških operacija, a posebno su važni robotski zahvati na plućima, kao i na medijastinumu, dijafragmi i jednjaku.Da Vinci sustav koristi se za čitav spektar zahvata, od operacija žučne vrećice, preponskih kila i tumora abdomena, do složenih torakalnih i ginekoloških operacija, posebno su važni robotski zahvati na plućima, kao i na medijastinumu, dijafragmi i jednjaku.

Za pacijente, robotska kirurgija omogućuje i dodatan osjećaj sigurnosti i povjerenja. Manja bol, manji rizik infekcija i preciznost koja čuva zdravo tkivo znače da je svaka operacija prilagođena pojedincu.

Pacijenti se nakon robotskih operacija brže vraćaju poslu, obitelji i svakodnevnim navikama, što u konačnici mijenja i kvalitetu života.