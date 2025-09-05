O spolnom zdravlju bez srama: Predstavljena hrvatska AI asistentica, evo kako funkcionira

Svjetski je dan spolnog zdravlja, a najveći problem u tom kontekstu u Hrvatskoj – neinformiranost. I na to su odgovorili inovativnim rješenjem – predstavljena je AI asistentica Gina. Kako se koristi kontracepcija? Kako se zaštititi u spolnom odnosu? Odgovore na ta pitanja sada daje Gina. Ne morate se vidjeti ni čuti, sve će vam objasniti u poruci. Možete joj pristupiti na WhatsAppu putem poveznice.

Njezina je namjena da je baš sve žene i djevojke mogu upitati što ih muči – svima će odgovoriti stručno jer ju je razvio liječnički tim. 'Pomaže u informiranju građana i prevođenju smjernica struke, strategija i preporuka u jedan razumljiv jezik i individualnim pristupom', rekla je za RTL Tatjana Nemeth Blažić, epidemiologinja u HZJZ-a.

Ne može zamijeniti ginekologa, ali može biti prva pomoć budući da je uvijek prisutna na mobitelu i osigurava privatnost. 'Nije to samo za djevojke i žene nego i za muškarce. To nije urološki asistent, ali može pričati o spolno zaraznim bolestima, o zaštiti tijekom spolnog odnosa i tako dalje', rekao je Tomislav Gavazzi, voditelj projekta Gina. Unutra je sadržaj i za pripadnike LGBTQ zajednice i za one koji se definiraju kao 'ono'.