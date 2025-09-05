O spolnom zdravlju bez srama: Predstavljena hrvatska AI asistentica, evo kako funkcionira

Kako se zaštititi u spolnom odnosu? Odgovore na pitanja koja izazivaju crvenilo u obrazima sada daje Gina. Ne morate se vidjeti ni čuti, sve će vam objasniti u poruci
Svjetski je dan spolnog zdravlja, a najveći problem u tom kontekstu u Hrvatskoj – neinformiranost. I na to su odgovorili inovativnim rješenjem – predstavljena je AI asistentica Gina. Kako se koristi kontracepcija? Kako se zaštititi u spolnom odnosu? Odgovore na ta pitanja sada daje Gina. Ne morate se vidjeti ni čuti, sve će vam objasniti u poruci. Možete joj pristupiti na WhatsAppu putem poveznice.
Njezina je namjena da je baš sve žene i djevojke mogu upitati što ih muči – svima će odgovoriti stručno jer ju je razvio liječnički tim. 'Pomaže u informiranju građana i prevođenju smjernica struke, strategija i preporuka u jedan razumljiv jezik i individualnim pristupom', rekla je za RTL Tatjana Nemeth Blažić, epidemiologinja u HZJZ-a.
Ne može zamijeniti ginekologa, ali može biti prva pomoć budući da je uvijek prisutna na mobitelu i osigurava privatnost. 'Nije to samo za djevojke i žene nego i za muškarce. To nije urološki asistent, ali može pričati o spolno zaraznim bolestima, o zaštiti tijekom spolnog odnosa i tako dalje', rekao je Tomislav Gavazzi, voditelj projekta Gina. Unutra je sadržaj i za pripadnike LGBTQ zajednice i za one koji se definiraju kao 'ono'.
Hara epidemija neznanja među mladima
Tako spolno zdravlje postaje još dostupnije svima – a ovogodišnja tema – Pravednost u očuvanju spolnog zdravlja, to posebno naglašava. 'Poštujemo princip jednakosti', kazala je Sanja Musić Milanović, voditeljica Službe za promicanje zdravlja u HZJZ-u.
'U naše savjetovalište dolazite bez uputnice, potpuno je anonimno, besplatno, dakle, svima je na isti način dostupno. I to je nešto što građani trebaju iskoristiti jer hara epidemija neznanja', kako kažu u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Pogotovo među mladima.
'Na koji način se mogu zaraziti, ako stave dvostruku zaštitu, jesu li dvostruko zaštićeni od spolnih infekcija, da li kontracepcijske pilule sprječavaju spolno prenosive infekcije', komentirala je za RTL Lana Kasumović, Odjel za promicanje spolnog i reproduktivnog zdravlja HZJZ-a.
Prema posljednjim podacima HZJZ-a, samo 20 posto mladih od 18-te do 25-te redovito koristi kondome. Prošle godine 92 osobe dobile su HIV, a od posljedica AIDS-a preminulo je pet osoba. Zato je tu i Gina. Jer je većina spolnih bolesti je izlječiva, ako se otkriju na vrijeme.