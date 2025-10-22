Operacija pluća bez boli i velikih rezova: tehnologija koja mijenja budućnost liječenja

Robotska torakalna kirurgija u Radiochirurgiji Zagreb, Cleveland Clinic Connected, donosi preciznost i nježnost zahvata, skraćujući oporavak i smanjujući bol

Kirurgija pluća ušla je u novo doba zahvaljujući tehnologiji koja omogućuje veću preciznost uz manju invazivnost. U Specijalnoj bolnici Radiochirurgia Zagreb, Cleveland Clinic Connected, uvedena je robotski asistirana torakalna kirurgija, napredna metoda koja smanjuje bol i ubrzava oporavak, postavljajući nove standarde u liječenju plućnih bolesti. Uz pomoć Da Vinci robotskog sustava, umjesto jednog velikog reza, kirurg operira kroz nekoliko sitnih otvora, promjera tek jedan do dva centimetra, uz trodimenzionalni prikaz operacijskog polja. Sjedeći za konzolom, kirurg upravlja preciznim instrumentima koji prenose njegove pokrete na minijaturne alate unutar pacijentovog tijela. Ti instrumenti imaju zglobove koji se kreću poput ljudske ruke, ali s većim rasponom i preciznošću, što omogućuje zahvate koji su do nedavno zahtijevali otvorenu operaciju. 'Robot ne operira sam, on samo vjerno prenosi svaki pokret kirurga, ali s većom stabilnošću i preciznošću nego što bi to mogla ljudska ruka', objašnjavaju stručnjaci Radiochirurgije Zagreb.

Prednosti za pacijente su vidljive već unutar nekoliko dana nakon zahvata. Budući da se operacija izvodi bez razdvajanja rebara, tkiva su manje oštećena, bol je blaža, a oporavak znatno brži. Većina pacijenata provodi kraće vrijeme u bolnici i ranije se vraća svakodnevnim aktivnostima. Estetski rezultat je također bolji jer su ožiljci minimalni, a psihološki doživljaj operacije bitno je lakši. Robotska torakalna kirurgija posebno je značajna u liječenju karcinoma pluća, gdje su preciznost i potpunost resekcije ključni za ishod. Sustav omogućuje kirurzima bolju vidljivost i kontrolu kirurških rubova, precizno uklanjanje limfnih čvorova i smanjenje rizika od komplikacija. Takav pristup može povećati stopu izlječenja i poboljšati dugoročne rezultate liječenja. Osim raka pluća, robotska se kirurgija uspješno primjenjuje i kod tumora medijastinuma, bolesti jednjaka, dijafragme te kod određenih oblika hernija prsne šupljine. Svaki zahvat planira se individualno, ovisno o stanju pacijenta i karakteristikama bolesti, u dogovoru s timom torakalnih kirurga. U odnosu na tradicionalne metode, prednosti su višestruke: manji gubitak krvi, niži rizik infekcije, kraći boravak u bolnici i brži povratak normalnom disanju i kretanju. Liječnici ističu da pacijenti nakon ovakvih operacija uzimaju znatno manje analgetika i osjećaju se stabilnije već nakon nekoliko dana. 'Naš cilj je ne samo uspješno obaviti operaciju, već i omogućiti pacijentu što prije vrati svakodnevnom životu, uz što manje boli i straha', poručuju iz Radiochirurgije Zagreb.