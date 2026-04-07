Zanima vas više o misiji Artemis II? Ante Radonić će u Tehničkom muzeju u Zagrebu održati predavanje

Povijesni događaj prati se iz sata u sat i u duhu internetskog doba otvara razne, često znanstveno neutemeljene, teorije i nedoumice - analizira se razgovor američkog predsjednika s posadom, propituje je li lebdeća staklenka čokoladnog namaza skrivena reklama, kojim mobitelima astronauti snimaju selfije, a pojavili su se i teoretičari zavjera koji misle da je cijela misija lažirana.

Predavanje u Tehničkom muzeju pokušat će dati dublji uvid u desetodnevnu misiju u okviru koje je prvi put nakon 1972. NASA poslala ljudsku posadu na put prema Mjesecu. Lansiranjem na raketi Space Launch System u desetodnevnu misiju u orbitu oko Mjeseca krenuli su Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch i Jeremy Hansen iz Kanadske svemirske agencije.

'Ovo je prvi let s posadom rakete SLS i svemirske letjelice Orion oko Mjeseca. Njihov primarni cilj je sada provjeriti današnje ljudske sposobnosti u dubokom svemiru te testirati opremu za konačni cilj, spuštanje na Mjesec', stoji u najavi Tehničkog muzeja.

Radonić će na predavanju govoriti o trenutnoj poziciji svemirskog broda s četvero astronauta, tehničkim karakteristikama svemirskog broda i rakete-nosača, o ulozi Europe u ovom programu, razlici između programa Apollo i programa Artemis, kao i o tome kako će izgledati sljedeće misije na putu prema Mjesecu.

Ulaz na predavanje je besplatan, no broj ulaznica je ograničen pa se trebaju rezervirati pozivom na broju 01/ 4844 050 u radno vrijeme zbirki Muzeja. Rezervirane ulaznice mogu se podići na blagajni na dan predavanja najkasnije do 17,40 sati.