FASCINACIJA MJESECA

Zanima vas više o misiji Artemis II? Ante Radonić će u Tehničkom muzeju u Zagrebu održati predavanje

L. Š. / Hina

07.04.2026 u 14:58

Ante Radonić
Ante Radonić Izvor: Pixsell / Autor: Robert Anic/PIXSELL
Bionic
Reading

Zagrebački Tehnički muzej Nikola Tesla priredit će u srijedu, 8. travnja, u svojoj kino dvorani znanstveno-popularno predavanje Ante Radonića o aktualnoj misiji Artemis II, koja ovih dana u medijima izaziva veliki interes u javnosti i podsjeća na vječnu ljudsku fascinanciju Mjesecom

Povijesni događaj prati se iz sata u sat i u duhu internetskog doba otvara razne, često znanstveno neutemeljene, teorije i nedoumice - analizira se razgovor američkog predsjednika s posadom, propituje je li lebdeća staklenka čokoladnog namaza skrivena reklama, kojim mobitelima astronauti snimaju selfije, a pojavili su se i teoretičari zavjera koji misle da je cijela misija lažirana.

vezane vijesti

Predavanje u Tehničkom muzeju pokušat će dati dublji uvid u desetodnevnu misiju u okviru koje je prvi put nakon 1972. NASA poslala ljudsku posadu na put prema Mjesecu. Lansiranjem na raketi Space Launch System u desetodnevnu misiju u orbitu oko Mjeseca krenuli su Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch i Jeremy Hansen iz Kanadske svemirske agencije.

'Ovo je prvi let s posadom rakete SLS i svemirske letjelice Orion oko Mjeseca. Njihov primarni cilj je sada provjeriti današnje ljudske sposobnosti u dubokom svemiru te testirati opremu za konačni cilj, spuštanje na Mjesec', stoji u najavi Tehničkog muzeja.

Radonić će na predavanju govoriti o trenutnoj poziciji svemirskog broda s četvero astronauta, tehničkim karakteristikama svemirskog broda i rakete-nosača, o ulozi Europe u ovom programu, razlici između programa Apollo i programa Artemis, kao i o tome kako će izgledati sljedeće misije na putu prema Mjesecu.

Ulaz na predavanje je besplatan, no broj ulaznica je ograničen pa se trebaju rezervirati pozivom na broju 01/ 4844 050 u radno vrijeme zbirki Muzeja. Rezervirane ulaznice mogu se podići na blagajni na dan predavanja najkasnije do 17,40 sati.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ZA PROMETHEUS

ZA PROMETHEUS

Bezos zbog svog tajnog projekta konkurenciji otima ljude. Krajnji cilj je kontrola industrije?
KRAĐA LOZINKI

KRAĐA LOZINKI

Otkrili novu slabu točku: Ruski hakeri kompromitirali tisuće rutera u 120 zemalja
UGRAĐENI ALAT

UGRAĐENI ALAT

Windows zapravo ne briše vaše podatke. Evo što se događa i kako ih ukloniti

najpopularnije

Još vijesti