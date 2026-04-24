Rimac u potpunosti preuzeo Bugatti, Porsche pristao na prodaju!

Kao dio danas najavljene transakcije, Porsche će prodati svoje udjele u Bugatti Rimcu i Rimac Grupi konzorciju koji predvodi HOF Capital, a Rimac Technology ostat će dobavljač ključnih komponenti za Porsche i druge marke koncerna Volkswagen. Konzorcij investitora uključuje BlueFive Capital kao najvećeg investitora, kao i grupu institucionalnih investitora iz SAD-a i Europe.

Porsche i Rimac Grupa osnovali su 2021. godine Bugatti Rimac kao joint venture kako bi služio kao dom kultnom brendu Bugatti. U njemu Porsche drži manjinski dio od 45 posto dok je Rimac Grupa vlasnik 55 posto udjela. Porsche također drži 20,6 posto udjela u Rimac Grupi.

Nakon završetka transakcije Rimac Grupa će preuzeti kontrolu nad cijelim Bugatti Rimcem, a on je ujedno 100-postotni vlasnik Bugatti Automobilesa u Francuskoj, kroz strateško partnerstvo s HOF Capitalom i BlueFive Capitalom te s ciljem podrške kontinuiranom rastu. HOF Capital će se dodatno pridružiti Rimac Grupi kao najveći dioničar uz Matu Rimca, osnivača i glavnog izvršnog direktora (CEO) Bugatti Rimca.

S obzirom na regulatorna odobrenja, završetak transakcije očekuje se do kraja godine. Uključene strane su se dogovorile da će financijske uvjete transakcije zadržati povjerljivima, osim kada je njihovo objavljivanje potrebno sukladno primjenjivim obavezama financijskog izvještavanja.

Dr. Michael Leiters, CEO Porsche AG-a, izjavio je: 'Prilikom stvaranja joint venturea Bugatti Rimac s Rimac Grupom uspješno smo stvorili temelje za budućnost brenda Bugatti. I kao rani investitor u Rimac Grupu, Porsche je dao značajan doprinos u razvoju kompanije Rimac Technology u Tier-1 automobilsku tehnološku kompaniju. Sada, prodajom našeg udjela, želimo pokazati da ćemo se fokusirati na core business Porschea. Želimo zahvaliti Mati Rimcu i njegovom timu na konstruktivnoj suradnji i međusobnom povjerenju proteklih godina.'

'Porsche je bio naš ključan partner i iznimno smo zahvalni na njegovoj ulozi u uspostavljanju Bugatti Rimca. Sa snažnim temeljima koju je dala njegova podrška, sada imamo strukturu koja nam omogućuje da još brže ostvarujemo našu dugoročnu viziju. Radujemo se suradnji s našim novim partnerima dok ćemo s Porscheom i drugim članicama koncerna Volkswagen i dalje surađivati kao dobavljač ključnih komponenti poput baterija i pogonskih sustava', rekao je Mate Rimac, CEO Bugatti Rimca.

Hisham Elhaddad, suosnivač i managing partner u HOF Capitalu, izjavio je: 'Više od stoljeća Bugatti je bio brend čija tradicija i inovacija djeluju na najvišem nivou. Ponosni smo što ćemo kroz suradnju s Matom Rimcem i njegovim timom graditi novo poglavlje, kombinirajući disciplinirani rast s majstorskom tradicijom i originalnošću koji ostaju nenadmašni.'

Hazem Ben-Gacem, osnivač i chief executive u BlueFive Capitalu, izjavio je: 'Bugatti je simbol automobilske strasti koju je stvorio Ettore Bugatti težeći za spojem ljepote i performansi. BlueFive Capital pristupa ovoj prilici ne samo kroz financijsku transakciju, već se radujemo raditi s cijelim timom Bugatti Rimca u čast tom nasljeđu za generacije koje tek dolaze.'