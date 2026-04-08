Veliki dan za Zagreb, ali i Europu: Od danas se možete voziti u Verneovim robotaksijima

Verne je danas u Zagrebu pokrenuo prvu komercijalnu robotaksi uslugu u Europi. Za one koji su se prvi prijavili na listu čekanja, od danas je omogućeno da putem aplikacije Verne rezerviraju i plate autonomne vožnje. U prvoj fazi usluga pokriva područje šireg centra i Zračne luke Zagreb. Uz Verne aplikaciju, usluga će uskoro biti dostupna i kroz aplikaciju Uber, priopćili su iz tvrtke
Komercijalna usluga se pokreće u Hrvatskoj, koja ima dobar regulatorni okvir što omogućuje da se Verne pozicionira među predvodnike autonomne mobilnosti u Europi.
'Prvi put u Europi postoji stvarna komercijalna robotaksi usluga – ljudi je mogu koristiti i iskusiti autonomnu vožnju', izjavio je Marko Pejković, suosnivač i glavni izvršni direktor Vernea.
Usluga kreće iz Zagreba
U početnoj fazi koriste se električna vozila opremljena autonomnim sustavom vožnje sedme generacije tvrtke Pony.ai. Vozila prometuju autonomno, uz prisutnost obučenih sigurnosnih operatera tijekom početne faze uvođenja usluge, navodi se u priopćenju.
Usluga je za početak dostupna u širem centru i zračnoj luci, uz planove za širenje pokrivenosti na ostatak grada. Osim Zagreba, Verne je započeo razgovore o pokretanju usluge u 11 gradova diljem EU-a, Ujedinjenog Kraljevstva i Bliskog istoka, dok je više od 30 dodatnih gradova trenutačno u fazi razmatranja.
Verne istovremeno nastavlja s razvojem vlastitog autonomnog vozila - robotaksija s dva sjedala, posebno dizajniranog za potpuno autonomne vožnje na zahtjev. Potpuno autonomne vožnje bez vozača očekuju se čim to omoguće regulatorna odobrenja i ispunjavanje svih sigurnosnih standarda.