Veliki dan za Zagreb, ali i Europu: Od danas se možete voziti u Verneovim robotaksijima

L. Š.

08.04.2026 u 10:07

Verne u Zagrebu
Verne u Zagrebu Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Verne
Verne je danas u Zagrebu pokrenuo prvu komercijalnu robotaksi uslugu u Europi. Za one koji su se prvi prijavili na listu čekanja, od danas je omogućeno da putem aplikacije Verne rezerviraju i plate autonomne vožnje. U prvoj fazi usluga pokriva područje šireg centra i Zračne luke Zagreb. Uz Verne aplikaciju, usluga će uskoro biti dostupna i kroz aplikaciju Uber, priopćili su iz tvrtke

Komercijalna usluga se pokreće u Hrvatskoj, koja ima dobar regulatorni okvir što omogućuje da se Verne pozicionira među predvodnike autonomne mobilnosti u Europi.

'Prvi put u Europi postoji stvarna komercijalna robotaksi usluga – ljudi je mogu koristiti i iskusiti autonomnu vožnju', izjavio je Marko Pejković, suosnivač i glavni izvršni direktor Vernea.

vezane vijesti

Usluga kreće iz Zagreba

U početnoj fazi koriste se električna vozila opremljena autonomnim sustavom vožnje sedme generacije tvrtke Pony.ai. Vozila prometuju autonomno, uz prisutnost obučenih sigurnosnih operatera tijekom početne faze uvođenja usluge, navodi se u priopćenju.

Usluga je za početak dostupna u širem centru i zračnoj luci, uz planove za širenje pokrivenosti na ostatak grada. Osim Zagreba, Verne je započeo razgovore o pokretanju usluge u 11 gradova diljem EU-a, Ujedinjenog Kraljevstva i Bliskog istoka, dok je više od 30 dodatnih gradova trenutačno u fazi razmatranja.

Verne istovremeno nastavlja s razvojem vlastitog autonomnog vozila - robotaksija s dva sjedala, posebno dizajniranog za potpuno autonomne vožnje na zahtjev. Potpuno autonomne vožnje bez vozača očekuju se čim to omoguće regulatorna odobrenja i ispunjavanje svih sigurnosnih standarda.

vezane vijesti

preporučujemo

U ŠIREM CENTRU

U ŠIREM CENTRU

Veliki dan za Zagreb, ali i Europu: Od danas se možete voziti u Verneovim robotaksijima
LET U SVEMIR

LET U SVEMIR

Novi udarac za Rusiju: Odgodili tri ključne misije prema Mjesecu
Živimo na kredit

Živimo na kredit

Koliko ljudi Zemlja može podnijeti? Istraživanje donosi zabrinjavajuće odgovore

