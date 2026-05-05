'Pomoći ćemo u izgradnji AI i cloud sustava te podržavati europsku digitalnu otpornost'

'Je li to pitanje pokrivenosti 5G mrežom gdje smo na 94,4 posto ili po pitanju pokrivenosti optičkom mrežom naših kućanstava gdje smo na oko 75 posto, ili pak osnovnim digitalnim vještinama naših građana gdje smo na 59 posto. To su sve parametri gdje smo iznad prosjeka EU-a', rekao je Habijan.

Čestitajući vodstvu Microsofta okrugli rođendan, ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan kazao je da nema potrebe puno govoriti o značaju i važnosti te tvrtke za Hrvatsku, a vezano i uz digitalnu transformaciju i tehnološki napredak. Rekao je da je Hrvatska danas, u informatizaciji prema određenim parametrima, nerijetko iznad prosjeka EU-a.

Smatra da je Centar dijeljenih usluga iznimno bitan za Hrvatsku, dodavši da je takav centar već dugo ovdje, odnosno da je s radom započeo 2014. To je projekt koji je kamen temeljac za digitalnu državu, koji sada prolazi određenu fazu nadogradnje, istaknuo je. Projekt je vrijedan 53 milijuna eura.

Ukazao je na problematiku velike reguliranosti novih tehnologija na razini EU-a koja iziskuje balans između zaštite osobnih podataka građana i trgovačkih društava, a s druge strane istraživanja i razvoja. 'Druga stvar je pitanje kolizije određenih propisa', rekao je Habijan, dodavši da bi na razini EU-a trebalo osnovati ured koji će se baviti pitanjem regulative i uočavanjem takvih stvari. Treći izazov, odnosno problem, vidi u sporosti administracije.

Regionalni direktor Microsofta za tehnologiju Tomislav Vračić govorio je o obvezama te kompanije za europsku digitalnu budućnost.

Istaknuo je tako da će Microsoft, uz ostalo, pomoći u izgradnji širokog AI i cloud sustava, kao i da će podržavati europsku digitalnu otpornost. Nadalje, naveo je kako će kompanija štititi privatnost europskih podataka, te da će konstantno pomoći u zaštiti i obrani europske kibernetičke sigurnosti. Na kraju, naglasio je da će Microsoft pomoći u jačanju europske ekonomske konkurentnosti.

Kazavši da su se stvari u proteklih 30 godina od kada je Microsoft u Hrvatskoj bitno izmijenile, voditelj Odjela za javni sektor Ratko Mutavdžić rekao je da AI postaje strateška odrednica zemalja kao bitna poluga za promjene. Kompanija će se, naveo je, posvetiti uvođenju AI usluga u sve radne procese na siguran način. AI uskoro vidi kao dio javnih uprava, gospodarstva i obrane.

Direktor Microsofta za Adriatic regiju Kalin Dimtchev naglasio je da u Hrvatskoj oko 500 tisuća studenata, profesora i učenika ima pristup Microsoft 365 alatima, ali i da je u posljednje četiri godine 80 ovdašnjih startupova iskoristilo pet milijuna američkih dolara njihovih Azura kredita.