Hrvatska će prvi put imati štand na Web Summitu u Lisabonu

Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije te Hrvatska gospodarska komora (HGK) potpisali su sporazum koji će domaćim tehnološkim tvrtkama osigurati strateški nastup na ovogodišnjem Web Summitu u Lisabonu, jednoj od najvećih svjetskih tehnoloških konferencija
Ova inicijativa ima za cilj omogućiti hrvatskom ICT sektoru izlazak na globalno tržište te povezivanje s ključnim investitorima i međunarodnim partnerima, priopćilo je ministarstvo.
Tijekom potpisivanja sporazuma Habijan je istaknuo važnost hrvatskog ICT sektora koji broji gotovo 45 tisuća zaposlenih i oko 8 tisuća poduzeća. Naglasio je da je nastup na ovakvim sajmovima prilika za sklapanje novih partnerstava, ali i za lobiranje za interese Hrvatske.
Predsjednik HGK Luka Burilović istaknuo je da ovim javnim pozivom i nacionalnim štandom njegujemo kulturu inovacije u našem gospodarstvu i društvu.
Web Summit jedna je od najvećih i najutjecajnijih tehnoloških konferencija na svijetu, koja se svake godine održava u Lisabonu i okuplja ključne aktere globalne digitalne ekonomije.
Hrvatski štand prostirat će se na 54 kvadrata te će se na njemu predstaviti do 18 start up-ova i scale up-ova koji je biti odabrani temeljem javnog poziva otvorenog do 22. svibnja, a konačnu odluku tko može sudjelovati donosi organizator summita, priopćilo je ministarstvo.