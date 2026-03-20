Počela je proljetna rasprodaja na Steamu: Hrpe hitova po niskim cijenama

Nova sezonska rasprodaja na Steamu obuhvaća hrpe indie hitova, kao i brojne 'premium' naslove
Počela je proljetna rasprodaja na Steamu uz popuste na velik dio tamošnjeg kataloga igara. Sniženje traje do 26. ožujka.
Iako novije igre obično ne dobivaju velike popuste, nekoliko hitova iz 2025. ipak je sniženo. ARC Raiders dostupan je po 20 posto nižoj cijeni od 31,99 eura, kao i Doom: The Dark Ages koji je snižen za 67 posto i sad košta 26,39 eura ili Battlefield 6 koji snižen za 40 posto košta 41.99.
Horor naslov Silent Hill f trenutno je 50 posto cijene i košta 39,99 eura, dok je Hades II povoljniji za 25 posto i košta 21.47 eura.
Veliki naslovi i klasici
Među poznatijim igrama ističu se svemirska simulacija No Man's Sky (23,59 eur), Ghost of Tsushima (35.99 eur) te Red Dead Redemption 2 (14,99 eur).
Što se indie scene tiče, na popustu je ikonički Stardew Valley, koji je dostupan po cijeni od 6,99 eura, dok kategorija 90 posto ili više sniženja uključuje Fallout: New Vegas i Totally Accurate Battle Simulator.
Uglavnom, proljetna rasprodaja traje ograničeno vrijeme, pa je ovo prilika za kupnju igara koje su možda već dulje na listi želja prije sljedeće velike sezonske akcije, velike ljetne rasprodaje.