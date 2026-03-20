Počela je proljetna rasprodaja na Steamu: Hrpe hitova po niskim cijenama

Počela je proljetna rasprodaja na Steamu uz popuste na velik dio tamošnjeg kataloga igara. Sniženje traje do 26. ožujka.

Iako novije igre obično ne dobivaju velike popuste, nekoliko hitova iz 2025. ipak je sniženo. ARC Raiders dostupan je po 20 posto nižoj cijeni od 31,99 eura, kao i Doom: The Dark Ages koji je snižen za 67 posto i sad košta 26,39 eura ili Battlefield 6 koji snižen za 40 posto košta 41.99.

Horor naslov Silent Hill f trenutno je 50 posto cijene i košta 39,99 eura, dok je Hades II povoljniji za 25 posto i košta 21.47 eura.