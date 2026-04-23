Microsoft poslušao ljutite igrače: Cijene Game Passa idu dolje, no postoji kvaka

Novi modeli pretplate ne uključuju 'day-one' ekskluzive, strategiju na koju se Microsoft oslanjao već dugo vremena
Microsoft je napravio značajan zaokret u svojoj gejming strategiji, smanjivši cijene pretplatničke usluge Xbox Game Pass i istovremeno ukinuvši praksu da se novi nastavci igre 'Call of Duty' pojavljuju na platformi već prvog dana izlaska.
Najskuplji plan Ultimate snižen je s 29,99 na 22,99 dolara, a cijena plana PC Game Pass također je snižena i sada iznosi 13,99 dolara umjesto 16,49 dolara.
Nadolazeći naslovi u popularnoj franšizi 'Call of Duty' više neće biti dio dviju pretplata odmah nakon što izađu. Umjesto toga, igrači mogu kupiti naslove kada izađu - najnoviji košta 69,99 dolara - ili pričekati do izlaska sljedeće blagdanske sezone i u međuvremenu igrati starije verzije.
Iznosi i pogodnosti za planove Essential i Premium ostaju nepromijenjeni. Ovaj potez dolazi nakon razdoblja u kojem su cijene kontinuirano rasle, što je izazvalo nezadovoljstvo dijela korisnika.
Microsoft tako, dakle, odustaje od strategije prema kojoj su veliki naslovi odmah dostupni pretplatnicima, a ubuduće će se pojavljivati na Game Passu tek otprilike godinu dana nakon izlaska. Time se zapravo poništava jedna od ključnih odluka donesena nakon što je Microsoft kupio Activision Blizzard za 69 milijardi dolara, kada se očekivalo da će upravo taj serijal privući velik broj novih pretplatnika.
Promjene dolaze u trenutku u kojem Xbox zaostaje za konkurencijom poput Sonyja i Nintenda, uz slabije prodajne rezultate konzola i manjak ekskluzivnih hitova. Dodatnu nesigurnost izazvale su nedavne promjene u vodstvu, uključujući odlazak dugogodišnjih čelnika, nakon čega je novu strategiju preuzela Asha Sharma.
Prema internim informacijama, sama kompanija priznaje da je Game Pass postao preskup za dio korisnika, što objašnjava smanjenje cijena. Istodobno odustajanje od day-one izdanja velikih igara sugerira pokušaj balansiranja između privlačenja pretplatnika i očuvanja prihoda od tradicionalne prodaje igara, piše Reuters.