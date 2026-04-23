Microsoft poslušao ljutite igrače: Cijene Game Passa idu dolje, no postoji kvaka

Microsoft je napravio značajan zaokret u svojoj gejming strategiji, smanjivši cijene pretplatničke usluge Xbox Game Pass i istovremeno ukinuvši praksu da se novi nastavci igre 'Call of Duty' pojavljuju na platformi već prvog dana izlaska.

Najskuplji plan Ultimate snižen je s 29,99 na 22,99 dolara, a cijena plana PC Game Pass također je snižena i sada iznosi 13,99 dolara umjesto 16,49 dolara.

Nadolazeći naslovi u popularnoj franšizi 'Call of Duty' više neće biti dio dviju pretplata odmah nakon što izađu. Umjesto toga, igrači mogu kupiti naslove kada izađu - najnoviji košta 69,99 dolara - ili pričekati do izlaska sljedeće blagdanske sezone i u međuvremenu igrati starije verzije.