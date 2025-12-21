Ova igra mnogima je prošla ispod radara, a fantastična je

Minimalistička kombinacija kartaške igre i 2D strategije uz hrpu stila donosi sate i sate taktičkih mozgolomki

Kada sam prvi put čuo za Shogun Showdown, vidio njegovu pikseliziranu grafiku i pogledao par prohoda, činio mi se kao simpatičan naslov. Ne nešto što bih zaigrao, već zanimljiva fusnota na putu od Slay the Spirea prema nekoj drugoj igri koja bi zadovoljila moju vječitu potragu za novim roguelike naslovima. Čak dvije godine nakon što je došla na Steam, njezina premisa pretvaranja borilačkog naslova u kartaški format zvučala mi je kao stilska akrobacija koja ne donosi ništa posebno u žanr.

Međutim, nakon što sam je konačno zaigrao, shvatio sam koliko sam bio u krivu. Shogun Showdown je lukavo osmišljen i fantastično realiziran naslov koji ne funkcionira kao još jedna kartaška igra. Riječ je o posve dvodimenzionalnoj i Japanom inspiriranoj borilačkoj igri na poteze, u kojoj se vaš lik bori protiv hrpe nadirućih neprijatelja. Svaki od njih ima specifičan način ponašanja i treba mu točan broj poteza prije nego što vas napadne.

U tom razdoblju možete se pomicati te pripremati slijed do tri napada, a vaši napadi rade sve od mijenjanja pozicije do nanošenja različitih status efekata. Također, arsenal oružja i napada kojima raspolažete nije fiksan, što znači da ćete pored dva startna udarca tijekom igre sakupiti više njih, a jedino ograničenje bit će broj poteza koji moraju proteći prije nego što isti napad možete ponovno koristiti. Kao i svaki roguelike, igra dio pristupačnosti ostvaruje tako da vas često ubija, no to rješava novim likovima, povećanim težinama te hrpom opreme i pasivnih vještina.

Svi ovi sastojci stvaraju briljantno osmišljenu igru mačke i miša - proračunatu rošadu udaraca i izmicanja koja rezultira svime od guranja protivnika pred napade njihovih saveznika do izbjegavanja udarca u zadnji čas. Neprijatelji su, unatoč predvidljivosti, izazov zbog toga što vas rijetko napadaju sami. Također, puno puta sam se našao u situaciji u kojoj bih trijumfalno dovršio jednog negativca, samo da bih shvatio da me s druge strane borilišta cijelo vrijeme gleda strijelac koji je prije dva poteza pripremio napad i samo čeka vidljivu metu. U Shogun Showdownu je bitno kako pobijediti veći broj neprijatelja bez gubljenja zdravlja. Hoćete li pripremiti niz napada ili ćete reagirati u zadnjem trenu? Sve ovisi o vama.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Goblinz Publishing

Sve ovo kulminira impresivnim akcijskim sekvencama, munjevitim nadmudrivanjem i elegantnom eliminacijom neprijatelja kao u kung-fu filmu, pa Shogun Showdown jako dobro prodaje koncept tučnjave na poteze i sve servira u vrlo pitkom i minimalističkom paketu. Također jako dobro radi na prijenosnim platformama, što je velik plus.

Shogun Showdown Izvor: Screenshot / Autor: Roboatino







+3 Shogun Showdown Izvor: Screenshot / Autor: Roboatino