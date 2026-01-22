Otkriće koje mijenja povijest: Je li ovaj obris ruke najstarija umjetnost na svijetu?

Obris ruke napravljen crvenim pigmentom na zidu špilje u Indoneziji, nastao prije najmanje 67.800 godina, mogao bi biti najstarija umjetnost na svijetu, prema novoj studiji

Izblijedjelu šablonu ruke i druge spektakularne pećinske slike na otoku Sulawesi vjerojatno su izradili rani ljudi koji su bili dio populacije što se proširila izgubljenim kontinentom poznatom pod imenom Sahul, a on je obuhvaćao današnju Australiju, Papuu Novu Gvineju i dijelove Indonezije. Nastale su glinenim pigmentom, bogatim željezovim oksidom, tako da bi ljudi stavili ruku u njega i zatim ga raspršili. Moguće je da su pritom koristili neku vrstu alata, ali istraživači to nisu mogli pouzdano utvrditi. Minimalna starost šablone ruke, koja je u nekom trenutku modificirana da bi se stvorili prepoznatljivi suženi prsti, starija je od desetaka drugih primjera pretpovijesne umjetnosti pronađenih u vapnenačkim špiljama te regije. Drugi primjer je scena koja uključuje dijelom ljudske, a dijelom životinjske figure u lovu na bradavičastu svinju, te je najstariji dokaz pripovijedanja u povijesti umjetnosti. Istraživači vjeruju da su na putu postupnog otkrivanja mnogo dublje i starije kulturne tradicije, dosad nepoznate.

Homo sapiens, možda i netko stariji Nova studija istraživala je 44 mjesta u jugoistočnom Sulawesiju i sigurno datirala 11 motiva na stijenama, uključujući sedam ručnih šablona, a pronađena je i ona najstarija u špilji Metanduno na otoku Muna. U špilji se također nalaze znatno svježije slike konja, jelena i svinja, naslikane prije možda 3500 do 4000 godina. Datiranje pećinske umjetnosti je teško. Tim je koristio tehniku ​​koja je analizirala kemijske tragove u mineralnim korama što se formiraju na vrhu slika, a ponekad se nazivaju špiljske kokice, kako bi odredili minimalnu starost. Slika na stijenama u Sulawesiju također je starija od slavne europske pećinske umjetnosti, poput Lascauxa u Francuskoj, i ručne šablone, za koju se smatra da su je napravili neandertalci u špilji u Španjolskoj. Prapovijesni ljudi koji su izradili ručne šablone najvjerojatnije su bili rani pripadnici naše vrste, Homo sapiens, koji su živjeli u jugoistočnoj Aziji tijekom ledenog doba. U to su vrijeme razine mora bile puno niže i taj dio svijeta izgledao je bitno drugačije. Moguće je i da je bila riječ o starijim ljudskim vrstama, poput slabo poznatih denisovaca. Nakon što su napravili šablone ruku drevni ljudi su im suzili prste, čineći ih poput kandži. Vjeruje se da su tim crtežima označavali mjesta koja su im bila važna, što je tražilo planiranje, zajedničko znanje i kulturno značenje. Šablone ruku bile su bitno drugačije od 73 tisuće godina stare kamene pahuljice otkrivene u južnoafričkoj špilji, a ona je imala linije, što su neki nazvali najstarijim poznatim crtežom.