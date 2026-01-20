Prstenasta maglica krije fascinantan misterij: 'Ovakvo što je teško objasniti'

Astronomi su uočili zagonetan oblak u obliku šipke udaljen oko 2600 svjetlosnih godina od Zemlje.

Pojava je otkrivena u Prstenastoj maglici, poznatoj i kao Messier 57, a ona se sastoji od sjajnih ostataka nekadašnje zvijezde slične Suncu u zviježđu Lire. Istraživači navode da bi oblak atoma željeza oblikovan poput šipke mogao biti ostatak stjenovitog planeta koji je ispario kada je zvijezda izbacila svoje vanjske slojeve.

Znanstvenici ističu da bi Zemlju u dalekoj budućnosti mogla zadesiti slična sudbina, kada Sunce za nekoliko milijardi godina prođe kroz isti evolucijski proces. Atomi željeza protežu se oko šest bilijuna kilometara, preko lica maglice koja se intenzivno proučava još od njezina otkrića 1779. godine, kada ju je prvi zabilježio francuski astronom Charles Messier.

Opažanja su provedena pomoću novog instrumenta WEAVE (WHT Enhanced Area Velocity Explorer), instaliranog na teleskopu William Herschel na otoku La Palma na Kanarskim otocima. Astronom Roger Wesson sa Sveučilišta u Cardiffu i University College Londona rekao je da je uzbudljivo vidjeti kako čak i vrlo poznat objekt, koji se proučava desetljećima, može donijeti iznenađenje kada se promatra na drugačiji način.