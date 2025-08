Desnica širi svoj utjecaj u Europi preko – Elona Muska: Evo tko je sve dosad profitirao

Musk, koji je 2022. godine za 44 milijarde dolara (38,2 milijarde eura) kupio platformu Twitter i preimenovao je u X, koristi svoj golemi doseg kako bi podupirao krajnje desne političare i kontroverzne aktiviste diljem kontinenta. Retweet ili odgovor od Muska može generirati milijune pregleda i desetke tisuća novih pratitelja, pokazala je analiza Associated Pressa (AP) temeljena na javno dostupnim podacima.

Savez nacionalista i boraca protiv 'woke' politike

Korisnici koje Musk promovira često pripadaju globalnom bloku nacionalističkih stranaka i pojedinaca koji dijele ciljeve poput zaustavljanja migracija, rušenja progresivnih politika i nametanja radikalne verzije slobode govora, što poljuljava transatlantsku suradnju koja traje još od Drugog svjetskog rata.

Među najistaknutijima su Tommy Robinson, britanski antiimigrantski agitator, osuđen zbog klevetanja sirijskog izbjeglice, Björn Höcke, političar AfD-a, osuđen za korištenje nacističkog slogana, Matteo Salvini, potpredsjednik talijanske vlade, oslobođen optužbi da je protuzakonito zadržao migrante na humanitarnom brodu, Alice Weidel iz AfD-a, Eva Vlaardingerbroek, nizozemska influencerica koju nazivaju 'štitonošom krajnje desnice', Naomi Seibt, njemačka klimatska negatorica koja je stekla nadimak 'anti-Greta Thunberg', Rubén Pulido i Foro Madrid, povezani sa španjolskom populističkom strankom Vox, Fidias Panayiotou, ciparski političar i bivši influencer.

Ti su računi skupno dobili oko pet milijuna novih pratitelja od Muskova preuzimanja platforme do siječnja 2025., a mnogi su zabilježili ogromne skokove, pa i ekstremne slučajeve od preko 6000 posto rasta. U trenucima kada je Musk reagirao na njihove objave, broj pregleda na njihovim profilima rastao je dva do četiri puta, a neki su zabilježili i 30 do 40 puta veći doseg u odnosu na prosjek.

Najveći rast zabilježila je Naomi Seibt, koja je Muska spominjala gotovo 600 puta – sve dok on nije reagirao u lipnju 2024. pitanjem o AfD-u. Od tada ju je citirao ili spomenuo više od 50 puta, a ona je stekla više od 320.000 novih pratitelja. 'Nisam planirala ‘invaziju’ na Elonov algoritam', rekla je za AP. 'Ali činjenica je da Elon ima ogroman utjecaj i može pomoći da poruka dopre i do onih koji su zarobljeni u starim medijima.'

Utjecaj i u stvarnoj politici

Muskovo povezivanje s Alice Weidel dodatno je poguralo njezin doseg – od prosječnih 230.000 korisnika dnevno do više od 2,2 milijuna nakon Muskove interakcije. Kad su zajedno održali livestream, američki potpredsjednik JD Vance prekršio je protokol i sastao se s njom u Münchenu. AfD je nakon toga ostvario najbolji izborni rezultat u svojoj povijesti – i to unatoč pokušaju njemačke vlade da ga zakonski proglasi ekstremističkom organizacijom.

U Italiji, Musk je podržao Mattea Salvinija, a njegov broj pregleda na X-u u prosjeku se učetverostručio kada je Musk reagirao na objavu. Salvini je potom javno zagovarao ugovore sa Starlinkom i oštro kritizirao europsko reguliranje sadržaja na X-u.

Možda najbizarniji primjer je Fidias Panayiotou, influencer s Cipra koji je prvo postao viralan zbog pokušaja da iznudi zagrljaj od Muska, što mu je uspjelo u siječnju 2023. Nakon toga je izabran u Europski parlament, gdje je hvalio X, protivio se regulacijama i pozvao na otkaze 80 posto europskih birokrata.

Musk je na to reagirao: 'Glasajte za Fidiasa. Pametan je, pun energije i zaista mu je stalo do vas!' Objava je pregledana 11,5 milijuna puta.