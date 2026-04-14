Kraj lake zarade na X-u, korisnici negoduju

X (bivši Twitter) je smanjio isplate korisnicima koji objavljuju clickbait sadržaj i recikliraju tuđe vijesti. Prema riječima Nikite Biera , voditelja proizvoda u X-u, posebno su pogođeni tzv. 'agregatori', odnosno računi koji brzo preuzimaju i ponovno objavljuju sadržaj drugih korisnika bez dodavanja vlastitog doprinosa. Takvim je korisnicima prihod iz programa dijeljenja prihoda smanjen za 60 posto, uz najavu dodatnog smanjenja od 20 posto.

Program monetizacije na X-u omogućuje kreatorima da zarade dio prihoda od oglasa ako imaju najmanje 500 verificiranih pratitelja i ostvare barem pet milijuna pregleda u razdoblju od tri mjeseca. Međutim, kompanija sada jasno signalizira da takav model neće nagrađivati masovno objavljivanje niskokvalitetnog ili kopiranog sadržaja.

Bier je istaknuo da je praksa objavljivanja velikog broja 'ukradenih' objava i senzacionalističkih naslova zatrpavala feed i štetila originalnim autorima, kao i rastu novih kreatora. Dodatno, najavljeno je trajno smanjenje prihoda za korisnike koji u svakoj objavi koriste oznake poput 'BREAKING' kako bi umjetno povećali angažman.

Ova promjena izazvala je nezadovoljstvo među nekim popularnim korisnicima, uključujući Dominicka McGeeja, koji je naveo da je demonetiziran bez jasnog objašnjenja. Slično su reagirali i drugi kreatori koji tvrde da nisu kršili pravila, ali su ipak izgubili prihode.

S druge strane, neki influenceri, poput Candace Owens, podržali su novu politiku, smatrajući je korakom prema kvalitetnijem sadržaju. X također testira nove alate koji bi trebali identificirati originalne autore sadržaja i dodijeliti im dio prihoda, čak i kada se njihov sadržaj dijeli putem ponovnih objava. Cilj je potaknuti stvaranje autentičnog sadržaja, dok repostovi ostaju dopušteni, ali manje financijski nagrađeni.

Te mjere dio su šire strategije platforme pri borbi protiv manipulativnog i niskovrijednog sadržaja, uključujući i sankcioniranje korisnika koji objavljuju neoznačene AI generirane videozapise ili druge oblike tzv. 'AI splačine', piše Guardian.