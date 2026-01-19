Threads sve popularniji, po nekim brojkama nadmašuje i X

Metin odgovor Muskovom preuzimanju Twittera neironično postiže bolje rezultate kod korisnika
Unatoč brojnim kritikama na račun društvene mreže Threads, od tvrdnji da je njezino ubrzano lansiranje 2023. godine bilo ciničan pokušaj Mete da iskoristi nezadovoljstvo javnosti Elonom Muskom i platformom X, do pitanja kome je Threads uopće namijenjen, novi podaci sugeriraju da platforma bilježi snažan rast. Prema izvješću analitičke tvrtke Similarweb, Threads je po popularnosti među mobilnim korisnicima prestigao svog glavnog konkurenta, Muskov X.
Prema podacima iz prošle godine, Threads je nakratko pretekao X po broju dnevno aktivnih korisnika na mobilnim uređajima. Nakon razdoblja u kojem su se rezultati dviju platformi izjednačili, Threads je u listopadu ponovno zabilježio veći broj dnevno aktivnih korisnika. Najnovije izvješće Similarweba pokazuje još izraženiju prednost: Threads je prije otprilike dva tjedna imao oko 141,5 milijuna dnevno aktivnih korisnika na iOS-u i Androidu, dok je X na mobilnim aplikacijama dosezao oko 125 milijuna.
Unatoč tome, X i dalje ima jasnu prednost na webu. Prema podacima koje je prošlog rujna objavio Forbes, X.com je imao oko 140,7 milijuna dnevno aktivnih web-korisnika, dok je web-verzija Threadsa privukla tek oko 7,7 milijuna korisnika dnevno. Taj podatak sugerira da X i dalje ima širi doseg izvan mobilnog okruženja.
Važno je naglasiti da Threads, za razliku od X-a i konkurentske mreže Bluesky, ima snažnu potporu već etablirane platforme - Instagrama. Meta aktivno povezuje Threads i Instagram, preusmjeravajući korisnike s jedne aplikacije na drugu, što znatno povećava vidljivost i rast obje usluge. Uz to, obje platforme dio su šireg Facebookova ekosustava.
Rast Threadsa ne djeluje kao kratkotrajni skok, već kao dio dugoročnog trenda. Taj se pomak događa i u trenutku kada se X suočava s ozbiljnim skandalom: chatbot povezan s tvrtkom vlasnicom platforme generirao je neovlaštene deepfake bikini fotografije stvarnih osoba, uključujući i maloljetnike.
U jeku te kontroverze, korist je imala i platforma Bluesky. Prema podacima tvrtke Appfigures, koje prenosi TechCrunch, Bluesky je zabilježio oko 50-postotni rast dnevnih preuzimanja u odnosu na razdoblje prije krize povezane s deepfake sadržajem na X-u.
Sve to upućuje na to da se tržište društvenih mreža i dalje brzo mijenja, a povjerenje korisnika postaje ključan faktor u odabiru platforme, zaključuje Gizmodo.