Threads sve popularniji, po nekim brojkama nadmašuje i X

Unatoč brojnim kritikama na račun društvene mreže Threads, od tvrdnji da je njezino ubrzano lansiranje 2023. godine bilo ciničan pokušaj Mete da iskoristi nezadovoljstvo javnosti Elonom Muskom i platformom X, do pitanja kome je Threads uopće namijenjen, novi podaci sugeriraju da platforma bilježi snažan rast. Prema izvješću analitičke tvrtke Similarweb, Threads je po popularnosti među mobilnim korisnicima prestigao svog glavnog konkurenta, Muskov X.

Prema podacima iz prošle godine, Threads je nakratko pretekao X po broju dnevno aktivnih korisnika na mobilnim uređajima. Nakon razdoblja u kojem su se rezultati dviju platformi izjednačili, Threads je u listopadu ponovno zabilježio veći broj dnevno aktivnih korisnika. Najnovije izvješće Similarweba pokazuje još izraženiju prednost: Threads je prije otprilike dva tjedna imao oko 141,5 milijuna dnevno aktivnih korisnika na iOS-u i Androidu, dok je X na mobilnim aplikacijama dosezao oko 125 milijuna.

Unatoč tome, X i dalje ima jasnu prednost na webu. Prema podacima koje je prošlog rujna objavio Forbes, X.com je imao oko 140,7 milijuna dnevno aktivnih web-korisnika, dok je web-verzija Threadsa privukla tek oko 7,7 milijuna korisnika dnevno. Taj podatak sugerira da X i dalje ima širi doseg izvan mobilnog okruženja.