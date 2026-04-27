X sad ima vlastitu aplikaciju za dopisivanje, evo što trebate znati

Za razliku od drugih sličnih aplikacija - poput WhatsAppa, Telegrama ili Signala - za korištenje XChata potreban vam je korisnički račun pri X-u. XChat dolazi s određenim sigurnosnim kontradikcijama kojih bi svi novi korisnici trebali biti svjesni.

Najveća prednost XChata, osim što je mjesto za komunikaciju korisnika X-a, jest to što nudi enkripcijsku zaštitu od pošiljatelja do primatelja. To bi trebalo značiti kako nitko - uključujući X - ne može pročitati sadržaj vaših poruka.

Samo pošiljatelj i primatelj (ili primatelji) enkriptirane poruke imaju mogućnost otvaranja i čitanja.

Nakon što se aplikacija pokrene, sve vaše izravne poruke bit će raspoređene na isti način kao što biste očekivali od bilo koje standardne aplikacije za chat.

Međutim, čini se kako se enkripcija ne odnosi na prethodne razgovore. Nakon što pošaljete novu poruku, vidjet ćete upozorenje "Ovaj razgovor je sada enkriptiran."

Kao i u drugim aplikacijama za chat, možete slati audio snimke, GIF-ove, datoteke, fotografije ili snimati nove slike kamerom.

Klikom na profilnu sliku primatelja možete vidjeti njegov profil i dijeljene medije te malo prilagoditi chat. Možete postaviti nadimak, blokirati snimke zaslona ili uključiti nestajanje poruka kako bi chatovi nestali nakon određenog vremenskog razdoblja.

Dostupna je i pristojna razina prilagodbe na razini aplikacije. Postoje standardne svijetle i tamne teme, ali možete odabrati i hoćete li poruku 'lajkati' povlačenjem prsta ulijevo ili će se otkriti informacije, poput toga kada je poruka poslana, je li šifrirana ili kada ju je primatelj vidio.

Pomalo je zabrinjavajuće što aplikacija za razmjenu poruka koja se oglašava kao privatno iskustvo bez praćenja zapravo prikuplja brojne podatke i povezuje ih s vašim identitetom.

Stranica o privatnosti aplikacije XChat pokazuje kako aplikacija zadržava pravo uzeti vaše kontaktne podatke, kontakte, identifikatore, dijagnostiku uređaja i podatke o korištenju, kao i te podatke izravno povezati s vama, piše Life Hacker.