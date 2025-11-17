Jack Dorsey vraća kultni Vine iz mrtvih: Sad se zove diVine i ima hrpu starih videa

Kreatori Vinea koji još posjeduju autorska prava na svoj rad mogu poslati diVineu zahtjev za uklanjanje ili potvrditi kako su vlasnici računa
Kako generativni AI sadržaj počinje ispunjavati naše društvene aplikacije, pokreće se projekt vraćanja Vineovih šestosekundnih videozapisa u petlji, uz podršku suosnivača Twittera Jacka Dorseyja. Nova aplikacija diVine omogućit će pristup do više od 100 tisuća arhiviranih videozapisa s Vinea, obnovljenih iz starije sigurnosne kopije koja je stvorena prije gašenja te aplikacije.
Također će omogućiti stvaranje korisničkih profila i postavljanje vlastitih novih videozapisa, pri čemu bi trebala označiti sumnjivi sadržaj generiran umjetnom inteligencijom i spriječiti njegovo objavljivanje.
Stvaranje DiVinea financirala je neprofitna organizacija Jacka Dorseyja and Other Stuff, osnovana u svibnju 2025. godine s ciljem financiranja eksperimentalnih projekata otvorenog računalnog koda i drugih alata koji imaju potencijal transformirati krajolik društvenih medija.
Mjeseci kopanja po arhivi
Kako bi izgradio diVine, Evan Henshaw-Plath, jedan od prvih zaposlenika Twittera i član skupine and Other Stuff, istražio je arhivu Vinea. Nakon što je Twitter 2016. godine objavio ako gasi tu aplikaciju, skupina Archive Team napravila je sigurnosne kopije na njoj pohranjenih videozapisa.
Projekt nije bio povezan s Archive.org, već nastojanje spašavanja web stranica koje bi mogle nestati. Na žalost, pohranili su sadržaj Vinea kao velike binarne datoteke veličine 40-50 gigabajta, što nije bilo dostupno nekome tko je samo želio pogledati pojedine stare videozapise s Vinea.
Postojanje arhive potaknulo je Henshaw-Platha (poznatog i kao Rabble) na provjeru je li moguće izdvojiti stari sadržaj kako bi poslužio kao osnova za novu mobilnu aplikaciju sličnu Vineu.
Rabble je proveo nekoliko mjeseci pišući skripte za velike podatke i shvaćajući kako datoteke funkcioniraju, a zatim ih je rekonstruirao zajedno s informacijama o starim Vineovim korisnicima i angažmanu korisnika s videozapisima, poput njihovih pregleda, pa čak i podskupa izvornih komentara.
Po njegovoj procjeni, aplikacija sadrži 'dobar postotak' najpopularnijih Vine videa - do 200 tisuća videa od oko 60 tisuća kreatora - ali ne i veliki broj onih s dugim repom. Na primjer, milijuni videa vezanih uz K-pop nikada nisu bili arhivirani.
Autori mogu do svojih sadržaja
Kreatori Vinea koji još posjeduju autorska prava na svoj rad mogu poslati diVineu zahtjev za uklanjanje ili potvrditi kako su vlasnici računa, dokazujući kako i dalje posjeduju račune društvenih mreža koji su izvorno navedeni u njihovoj biografiji na Vineu.
Proces nije automatiziran, pa bi moglo doći do kašnjenja ako veliki broj kreatora pokuša to učiniti odjednom. Nakon što vrate svoj račun, također mogu odabrati objavljivanje novih videa ili prijenos starog sadržaja koji je proces vraćanja propustio.
Kako bi provjerio jesu li novi prijenosi videa ljudski, Rabble koristi tehnologiju neprofitne organizacije za ljudska prava Guardian Project, koja pomaže u provjeri je li sadržaj zapravo snimljen na pametnom telefonu, uz druge provjere.
Osim toga, budući je izgrađen na Nostru, decentraliziranom protokolu koji Dorsey preferira, i otvorenog je koda, programeri mogu postavljati i stvarati vlastite aplikacije te pokretati vlastite hostove, releje i medijske poslužitelje.
Sadašnji vlasnik Twittera/X-a, Elon Musk, također je obećao vratiti Vine, nakon što je u kolovozu objavio kako je tvrtka otkrila staru video arhivu. Ali, do sada ništa nije javno objavljeno.
U diVineu vjeruju kako je to što rade poštena upotreba, budući sadržaj dolazi iz online arhive, a kreatori i dalje posjeduju svoja autorska prava. Rabble također vjeruje kako postoji potražnja potrošača za vrstom društvenog iskustva koje nije zasnovano na umjetnoj inteligenciji, piše Tech Crunch.