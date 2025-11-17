Jack Dorsey vraća kultni Vine iz mrtvih: Sad se zove diVine i ima hrpu starih videa

Kreatori Vinea koji još posjeduju autorska prava na svoj rad mogu poslati diVineu zahtjev za uklanjanje ili potvrditi kako su vlasnici računa

Kako generativni AI sadržaj počinje ispunjavati naše društvene aplikacije, pokreće se projekt vraćanja Vineovih šestosekundnih videozapisa u petlji, uz podršku suosnivača Twittera Jacka Dorseyja. Nova aplikacija diVine omogućit će pristup do više od 100 tisuća arhiviranih videozapisa s Vinea, obnovljenih iz starije sigurnosne kopije koja je stvorena prije gašenja te aplikacije. Također će omogućiti stvaranje korisničkih profila i postavljanje vlastitih novih videozapisa, pri čemu bi trebala označiti sumnjivi sadržaj generiran umjetnom inteligencijom i spriječiti njegovo objavljivanje. Stvaranje DiVinea financirala je neprofitna organizacija Jacka Dorseyja and Other Stuff, osnovana u svibnju 2025. godine s ciljem financiranja eksperimentalnih projekata otvorenog računalnog koda i drugih alata koji imaju potencijal transformirati krajolik društvenih medija.

Mjeseci kopanja po arhivi Kako bi izgradio diVine, Evan Henshaw-Plath, jedan od prvih zaposlenika Twittera i član skupine and Other Stuff, istražio je arhivu Vinea. Nakon što je Twitter 2016. godine objavio ako gasi tu aplikaciju, skupina Archive Team napravila je sigurnosne kopije na njoj pohranjenih videozapisa. Projekt nije bio povezan s Archive.org, već nastojanje spašavanja web stranica koje bi mogle nestati. Na žalost, pohranili su sadržaj Vinea kao velike binarne datoteke veličine 40-50 gigabajta, što nije bilo dostupno nekome tko je samo želio pogledati pojedine stare videozapise s Vinea. Postojanje arhive potaknulo je Henshaw-Platha (poznatog i kao Rabble) na provjeru je li moguće izdvojiti stari sadržaj kako bi poslužio kao osnova za novu mobilnu aplikaciju sličnu Vineu. Rabble je proveo nekoliko mjeseci pišući skripte za velike podatke i shvaćajući kako datoteke funkcioniraju, a zatim ih je rekonstruirao zajedno s informacijama o starim Vineovim korisnicima i angažmanu korisnika s videozapisima, poput njihovih pregleda, pa čak i podskupa izvornih komentara. Po njegovoj procjeni, aplikacija sadrži 'dobar postotak' najpopularnijih Vine videa - do 200 tisuća videa od oko 60 tisuća kreatora - ali ne i veliki broj onih s dugim repom. Na primjer, milijuni videa vezanih uz K-pop nikada nisu bili arhivirani.