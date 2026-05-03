Joško Gvardiol rekao 'da': Neočekivano potpisuje megaugovor do 2033.

Jedan od najboljih braniča svijeta, 24-godišnji Gvardiol , uskoro bi trebao i službeno produljiti suradnju s engleskim prvakom. Prema informacijama koje stižu iz Engleske, hrvatski reprezentativac već je prihvatio uvjete koje mu je ponudio Manchester City, a potpis novog ugovora očekuje se tijekom ljeta.

Gvardiol bi novim ugovorom trebao dobiti i znatno bolje financijske uvjete. Trenutačno, prema dostupnim informacijama, zarađuje nešto više od 10 milijuna eura godišnje, a detalji novog ugovora trebali bi biti poznati nakon službene objave.

Hrvatski branič stigao je u Manchester City 2023. godine iz RB Leipziga u transferu vrijednom čak 90 milijuna eura. Od dolaska na Etihad potvrdio je status jednog od najcjenjenijih defenzivaca u europskom nogometu, a svojim igrama vrlo brzo postao važan dio momčadi Pepa Guardiole.

Za Manchester City dosad je upisao 120 nastupa, uz učinak od 13 golova i 10 asistencija. Ipak, njegova najveća vrijednost nije samo u brojkama, nego u sigurnosti koju donosi u zadnjoj liniji, mirnoći u posjedu i sposobnosti da pokrene napad iz obrane.

Guardiola u njemu vidi idealnog braniča

Gvardiol se savršeno uklapa u nogomet kakav preferira Pep Guardiola. Miran je na lopti, ima odličan pas, ne boji se preuzeti odgovornost u zahtjevnim situacijama i može igrati na više pozicija u zadnjoj liniji. Upravo zbog toga brzo je stekao povjerenje stručnog stožera, ali i navijača 'građana'.

Manchester City očito nije želio čekati i riskirati da se oko jednog od najboljih mladih braniča svijeta počnu okupljati europski velikani. Produženje ugovora s Gvardiolom uklapa se u dugoročnu strategiju kluba, koji želi zadržati kostur momčadi na okupu i oko njega graditi budućnost.

S druge strane, čini se da je i Gvardiol zadovoljan životom i statusom u Engleskoj. Prema informacijama iz engleskih izvora, hrvatski reprezentativac rekao je 'da' nastavku suradnje, pa bi ga navijači Cityja još godinama trebali gledati u dresu jednog od najmoćnijih klubova svijeta.