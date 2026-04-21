Elon Musk se oglušio na francuski poziv na informativni razgovor. Istraga ide dalje

Postrojba pariškog tužitelja za kibernetički kriminal pretresla je urede tvrtke u veljači zbog sumnje na kaznena djela povezana sa sadržajem na toj platformi.

Elon Musk nije se pojavio na informativnom razgovoru u Parizu, na koji su ga pozvale francuske vlasti koje istražuju njegovu društvenu mrežu X.

Musku je zakazano saslušanje za 20. travnja u sklopu istrage koja je prvi put pokrenuta 2025. godine, ali je kasnije proširena zbog toga što se X-ov robot za brbljanje temeljen na umjetnoj inteligenciji, Grok, koristi za stvaranje seksualnih deepfake slika bez pristanka osoba koje su prikazane.

Šef X-a se na taj poziv oglušio. Tužiteljstvo je poručilo kako to nije prepreka za nastavak istrage.

Musk je ranije francusku istragu nazvao 'političkim napadom'. Američko Ministarstvo pravosuđa odbilo je pomoći Francuzima u istrazi, tvrdeći kako je politički motivirana i optužujući francuske vlasti za zloporabu američkog pravosudnog sustava.

Musk se nije pojavio ni na sudu u Los Angelesu u rujnu 2024., u sklopu istrage američke Komisije za vrijednosne papire (SEC) o njegovom preuzimanju Twittera.

Sveobuhvatna istraga

Francuski tužitelji prvi put su započeli istragu o X-u u siječnju 2025. nakon što su primili izvješća u kojima je istaknuta zabrinutost u vezi s njegovim preporučenim sadržajem, posebice optužbe kako je njegov algoritam korišten za uplitanje u francusku politiku.

Istraga je naknadno proširena zbog zabrinutosti oko sadržaja koji je generirao Grok, uključujući širenje poricanja holokausta i njegove mogućnosti uređivanja slika žena, a navodno i neke djece, koje se dijele na X-u radi stvaranja seksualnih lažnih sadržaja bez pristanka.

Potaknuo je niz regulatornih i pravnih radnji protiv X-a i njegove matične tvrtke xAI u Ujedinjenom Kraljevstvu, Europsko uniji i diljem svijeta.

X je u Francuskoj pod istragom zbog niza sumnjivih kaznenih djela, uključujući suučesništvo u posjedovanju ili organiziranoj distribuciji materijala o seksualnom zlostavljanju djece, kršenje prava ljudi seksualnim deepfakeovima i sumnjivo izvlačenje podataka.

X je ranije negirao bilo kakvu krivnju i opisao optužbe kao 'neutemeljene'. Za istragu su rekli kako iskrivljuje francuski zakon, zaobilazi zakonski postupak i ugrožava slobodu govora.

Linda Yaccarino, bivša izvršna direktorica X-a, također je pozvana na informativni razgovor kad i Musk. Ponovila je Muskovu kritiku pretresa i prvog poziva, prethodno optuživši francuske tužitelje za 'političku osvetu protiv Amerikanaca', piše BBC.