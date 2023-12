Nema više deep fakea: Ovo su nova europska pravila za umjetnu inteligenciju

To uključuje sustave ili aplikacije koji manipuliraju ljudskim ponašanjem kako bi zaobišli slobodnu volju korisnika, kao što su igračke koje koriste glas i potiču opasno ponašanje maloljetnika, ili sustave koji vlastima ili tvrtkama dopuštaju 'društveno bodovanje' te određene aplikacije prediktivnog nadzora.

Uz to, znanstveno vijeće neovisnih stručnjaka izdavat će upozorenja o sistemskim rizicima te podržavati klasifikaciju i testiranje modela.

Što se tiče drugog stupnja, modeli UION-a koji su klasificirani kao sistemski rizik bit će podvrgnuti strožim obvezama , a one uključuju provođenje evaluacija modela, procjenu i ublažavanje sistemskih rizika, provođenje testiranja na napade (tzv. red teaming), izvještavanje Komisiji o ozbiljnim incidentima, osiguravanje kibernetičke sigurnosti i izvještavanje o njihovoj energetskoj učinkovitosti.

Velika većina sustava umjetne inteligencije u kategoriji je minimalnog rizika. To su, primjerice, sustavi preporuka s omogućenom umjetnom inteligencijom ili filtri za neželjenu poštu, za koje se smatra da predstavljaju minimalan ili nikakav rizik za prava ili sigurnost građana.

Može se odnositi i na pružatelje usluga umjetne inteligencije, ali i na one koji postavljaju visokorizične sustave umjetne inteligencije.

Do 7,5 milijuna eura ili 1,5 posto ukupnog godišnjeg prometa predviđeno je za dijeljenje nepotpunih ili pogrešnih informacija tijelima nadležnim za provedbu uredbe o umjetnoj inteligenciji.

Kazne do 15 milijuna eura ili tri posto ukupnog godišnjeg prometa određene su za nepoštivanje bilo kojeg drugog zahtjeva ili obveze, uključujući kršenje pravila o modelima umjetne inteligencije opće namjene.

One mogu iznositi do 35 milijuna eura ili sedam posto ukupnog godišnjeg prometa prethodne financijske godine (što god je veće) za kršenje zabranjenih praksi ili nepoštivanje zahtjeva u vezi s podacima.

Čović Vidović naglasila je da je tijekom pregovora o uredbi bilo iznimno važno da ona ne reducira inovativnost i kompetitivnost europskih tvrtki na globalnom tržištu.

'Neke države članice izdvajaju velika sredstva u području novih tehnologija, a i Komisija to radi kroz brojne svoje centralne programe, pa je prirodno da su pregovori o uredbi s državama članicama bili dobrim dijelom usmjereni i na to da ne dođe do prestrogih i za inovacije ograničavajućih odredbi ove regulative.

No regulacija je nužna za sigurnost i zaštitu svih građana Unije, uz očuvanje prostora za uspješne europske inovacije, razvoj i primjenu umjetne inteligencije', navela je Čović Vidović.

Uredba o umjetnoj inteligenciji stupit će na snagu 20 dana nakon objave u Službenom listu Europske unije. Ima snagu izravne primjene u svakoj od država članica.

Primjena kreće dvije godine nakon stupanja na snagu, osim nekih posebnih odredbi. Zabrane će se primjenjivati nakon šest mjeseci, a pravila o umjetnoj inteligenciji opće namjene primjenjivat će se nakon 12 mjeseci.

Je li se isplatilo žuriti?

Do tripartitnog sporazuma došlo je više od 30 mjeseci nakon prijedloga, i to pod pritiskom predsjedajuće Španjolske, koja je to postavila kao ključan cilj svog predsjedanja Europskim vijećem.