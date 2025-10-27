Janica Kostelić otvorila dušu: 'Doslovno nitko osim mene nije znao - ni brat, ni mama, ni tata...'

Naša najbolja skijašica svih vremena, jedna i jedina Janica Kostelić, gostovala je u emisiji Slavena Bilića 'Neuspjeh prvaka'. U kratkom isječku, objavljenom na službenom Facebook profilu emisije, Janica je otkrila kako je već na početku svoje zadnje sezone znala da više neće stati na skije

Odluku da će upravo ta sezona biti i njezina posljednja u skijanju, Janica Kostelić donijela je sama i do posljednjeg je trena čuvala za sebe. Gostujući kod Slavena Bilića u emisiji 'Neuspjeh prvaka', Janica je otkrila kako je tu odluku donijela jer je željela uživati u svakom trenutku, baš kao i do tad.

Na Bilićevo pitanje je li ikada zažalila zbog te odluke, Janica je kratko i jasno rekla - 'Ne', a onda se raspričala o tome kako se osjećala.

'Nikad nisam razmišljala. Ta odluka vama je došla tako. Meni nije. Ja sam na početku svoje zadnje sezone znala da više na kraju sezone neću skijat, ali smatrala sam da je to moja stvar i ničija druga. Ja sam, ovak, osoba koja previše ne voli ni pričat, pogotovo o nekim svojim ciljevima jer smatram da ti ljudi tu puno energije uzimaju.