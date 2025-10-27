Janica Kostelić otvorila dušu: 'Doslovno nitko osim mene nije znao - ni brat, ni mama, ni tata...'

Naša najbolja skijašica svih vremena, jedna i jedina Janica Kostelić, gostovala je u emisiji Slavena Bilića 'Neuspjeh prvaka'. U kratkom isječku, objavljenom na službenom Facebook profilu emisije, Janica je otkrila kako je već na početku svoje zadnje sezone znala da više neće stati na skije
Odluku da će upravo ta sezona biti i njezina posljednja u skijanju, Janica Kostelić donijela je sama i do posljednjeg je trena čuvala za sebe. Gostujući kod Slavena Bilića u emisiji 'Neuspjeh prvaka', Janica je otkrila kako je tu odluku donijela jer je željela uživati u svakom trenutku, baš kao i do tad.
Na Bilićevo pitanje je li ikada zažalila zbog te odluke, Janica je kratko i jasno rekla - 'Ne', a onda se raspričala o tome kako se osjećala.
'Nikad nisam razmišljala. Ta odluka vama je došla tako. Meni nije. Ja sam na početku svoje zadnje sezone znala da više na kraju sezone neću skijat, ali smatrala sam da je to moja stvar i ničija druga. Ja sam, ovak, osoba koja previše ne voli ni pričat, pogotovo o nekim svojim ciljevima jer smatram da ti ljudi tu puno energije uzimaju.
Željela sam to napravit na svoj način jer kad netko zna da ćeš ti sada na kraju sezone otić, onda doslovno na svakom intervjuu tebe pitaju: ‘Pa znate, ovo ti je jedna od zadnjih utrka, pa kako ćete se vi s tim nositi?’ To je nepotrebno. Ja sam jednostavno željela uživati u toj cijeloj skijaškoj sezoni kao što sam uživala u svima do sada. A vama je bilo naglo, a ja sam znala. Doslovno nitko osim mene nije znao, ni brat, ni mama, ni tata, ni trener…'