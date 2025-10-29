Ove informacije nikad nemojte dijeliti s ChatGPT-em

Studije su pokazale da ljudi sve češće koriste AI alate za financijske odluke, savjete o zdravlju, pa čak i kao virtualne terapeute. Međutim, stručnjaci naglašavaju da AI chatbotovi nisu liječnici ni savjetnici , već sustavi temeljeni na algoritmima i podacima koji imaju svoja ograničenja. Osim toga, informacije koje korisnici dijele s chatbotovima mogle bi biti pohranjene ili dostupne trećim stranama, što otvara pitanja sigurnosti i privatnosti.

Sve veći broj korisnika diljem svijeta okreće se AI chatbotima poput ChatGPT-a za savjete o zdravlju, financijama i svakodnevnim problemima. Istraživanja pokazuju da mnogi korisnici chatbotove doživljavaju pristupačnima i pouzdanima, no stručnjaci upozoravaju na pretjerano oslanjanje na umjetnu inteligenciju , osobito kada je riječ o osjetljivim i privatnim temama.

Što ne dijeliti

Prema stručnim smjernicama, postoje određene teme i vrste podataka o kojima nikada ne bi trebalo razgovarati s chatbotovima. To uključuje osobne podatke poput lozinki, bankovnih računa ili brojeva kreditnih kartica, kao i povjerljive informacije o identitetu. Dijeljenje takvih podataka može dovesti do krađe identiteta ili financijskih prijevara.

Također, korisnici se ne bi trebali oslanjati na AI u situacijama koje zahtijevaju hitnu reakciju, poput požara, trovanja plinom ili medicinskih hitnosti. Umjetna inteligencija ne može detektirati opasnost niti pozvati pomoć. U takvim slučajevima treba odmah kontaktirati službe spašavanja.

Još jedno ograničenje odnosi se na vijesti i aktualne događaje. Chatbotovi nemaju stalni pristup ažuriranim informacijama te ne pružaju pouzdane podatke o tržištima u pravom vremenu, dionicama ili kriznim situacijama. Za provjerene informacije preporučuje se osloniti se na vjerodostojne medijske izvore.

U području zdravstva, ChatGPT i slični alati mogu pružiti opće informacije o simptomima ili životnim navikama, no nisu zamjena za liječničku dijagnozu ili terapiju. Isto vrijedi i za emocionalnu podršku - razgovori o romantičnim odnosima ili osobnim problemima izvan su granica onoga za što su ovi sustavi namijenjeni.

Na kraju, stručnjaci upozoravaju da bi korisnici trebali izbjegavati dijeljenje bilo čega što ne bi željeli da postane javno dostupno. Iako se AI platforme trude osigurati privatnost, potpuna anonimnost i sigurnost nisu zajamčene.

Umjetna inteligencija može biti koristan alat za učenje, istraživanje i osnovne savjete, no granica između praktične pomoći i neodgovorne upotrebe često je tanka. Ključ leži u odgovornom korištenju - uz razumijevanje da, na kraju dana, chatbotovi nisu ljudi, nego algoritmi.