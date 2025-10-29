Patrick Gelsinger, sada na čelu tvrtke Gloo, želi spojiti vjeru i umjetnu inteligenciju, a s time i promijeniti Silicijsku dolinu iznutra

Bivši direktor Intela Patrick Gelsinger, kojega su početkom godine dioničari prisilili da se povuče s čela te u to vrijeme posrnule IT tvrtke, pronašao je novu misiju, onu duhovne prirode. U ožujku je preuzeo vodstvo nad američkom tehnološkom tvrtkom Gloo, platformom koja se opisuje kao 'Salesforce za crkve' - digitalni sustav namijenjen vjerskim zajednicama, koji koristi chatbotove i AI asistente za automatizaciju pastoralnih zadataka i potporu svećenstvu i vjernicima. Gelsinger, koji se javno deklarira kao 'nanovo rođeni' kršćanin, sada s pozicije izvršnog predsjednika i glavnog tehnološkog direktora Glooa promovira ideju o 'kršćanskoj umjetnoj inteligenciji', tehnologiji usklađenoj s teološkim vrijednostima korisnika. 'Moj cilj je raditi na tehnologiji koja će poboljšati kvalitetu života svakog čovjeka na planetu i ubrzati Kristov povratak', rekao je Gelsinger za Guardian. Tvrtka Gloo, koja tvrdi da pomaže 'više od 140.000 vjerskih i humanitarnih organizacija', raspolaže s fondom od 110 milijuna dolara prikupljenih od donatora i investitora. Njezin model poslovanja temelji se na razvoju digitalnih alata koji su izgrađeni na postojećim velikim jezičnim modelima (LLM), ali ih prilagođavaju vjerskom kontekstu i kršćanskim vrijednostima. Iako se Gloovi ciljani kupci razlikuju, korisnička baza tvrtke djeluje blijedo u usporedbi s onima titana AI industrije - oko 800 milijuna aktivnih korisnika oslanja se na ChatGPT svaki tjedan, a tu si Claude, Grok, Gemini i drugi.

'Gutenbergov trenutak' za Crkvu i umjetnu inteligenciju Vjerski žar kakav ima Gelsinger, koji Silicijsku dolinu opisuje kao svoje 'misionarsko polje', sve više oblikuje kulturu te regije po vlastitoj slici. Ondje gdje je nekad prevladavao deklarirani ateizam, danas se razvija 'vrlo glasna, vrlo vidljiva i izričito kršćanski obojena tehnološka kultura', kaže Damien Williams, istraživač sa Sveučilišta Sjeverne Karoline u Charlotteu koji proučava utjecaj vjere na razvoj tehnologije. Takav svjetonazorski zaokret najbolje se vidi u likovima poput Petera Thiela, koji upozorava na 'dolazak antikrista' ako čovječanstvo ne izgradi odgovarajuće tehnološke sustave, te Katherine Boyle iz fonda Andreessen Horowitz, bliske prijateljice američkog potpredsjednika JD Vancea. Gelsinger je o svojim kršćanskim uvjerenjima uvijek govorio otvoreno. Još 2013. godine pomogao je osnovati organizaciju Transforming the Bay With Christ, čiji je cilj pokrenuti duhovni preporod Silicijske doline. Na seminaru koji je 7. listopada organizirao Gloo zajedno sa Sveučilištem Colorado Christian i evanđeoskim portalom Christian Post, Gelsinger je razvoj umjetne inteligencije usporedio s izumom tiskarskog stroja u doba reformacije. 'Crkva je tada prihvatila novo oruđe i njime doslovno promijenila čovječanstvo. Moje pitanje danas glasi: hoćemo li i mi prihvatiti AI i oblikovati ga tako da postane snažan izraz i produžetak Crkve?' poručio je Gelsinger, nazvavši to 'novim Gutenbergovim trenutkom' (Johannes Gutenberg je u 15. stoljeću izumio tiskarski stroj što je u Europi izazvao kulturnu revoluciju). Njegov govor naišao je na plodno tlo u američkoj prijestolnici, gdje je, kako kaže, predstavio Glooove projekte zakonodavcima i pravnim udrugama. Iako nije želio imenovati političare ni institucije, potvrdio je da su neki od njih pokazali interes za korištenje Glooovih rješenja u svojim crkvama.

Vjera i kod Odmah nakon seminara Gloo je na sveučilištu u Coloradu organizirao trodnevni hackathon s više od 600 sudionika i nagradnim fondom od 250 tisuća dolara, gotovo triput više nego prethodne godine. Cilj je bio osmisliti nove AI alate u službi vjere. No sam događaj nije prošao bez neugodnosti. Jedan sudionik, AI programer Ryan Siebert, uspio je kroz tzv. prompt injection navesti Glooov novi jezični model da mu izgenerira recept za metamfetamin. Tvrtka je potvrdila incident, istaknuvši da su sudionici bili pozvani testirati neobjavljenu verziju modela i prijaviti propuste, jer se radilo o 'prebeta' fazi razvoja. Unatoč tehničkim izazovima, hackathon je protekao u duhu suradnje i otvorenosti. Sudionici su dolazili iz različitih vjerskih zajednica, a organizatori ističu kako Gloo ne postavlja nikakve vjerske uvjete za sudjelovanje ili korištenje svojih alata. Navode i da njihovu tehnologiju mogu koristiti i muslimanske organizacije. Tvrtka pritom ističe da ni na koji način ne zabranjuje korištenje svoje tehnologije muslimanskim organizacijama. Sam Gloo u svojim institucionalnim porukama ima ekumenski ton. Na hackatonu se klonio politike ili denominacijskih neslaganja; kada je jedan od sudionika podijelio planove na Discordu za izgradnju AI bota Charlieja Kirka, konzervativne političke figure ubijene na skupu u Utahu koji bi nudio 'odgovore temeljene na Svetom pismu', organizator hackatona potaknuo je da se 'ovdje čvrsto usredotoči na Isusa', čak i ako je 'politika definitivno važna'. Gelsinger i Gloo redovito se kreću u konzervativnim političkim krugovima. Na istom seminaru u Coloradu sudjelovala je analitičarka Heritage Foundationa Annie Chestnut Tutor, povezana s utjecajnim projektom Project 2025, dok je moderator bio novinar Christian Posta Brandon Showalter, poznat po svom protivljenju transrodnim pravima. Samo deset dana kasnije, Gelsinger je svoj 'Gutenbergov govor' održao i na CEO Summitu Sveučilišta Liberty, gdje su među govornicima bili i bivša britanska premijerka Liz Truss, bivši američki general Michael Flynn i predsjednik lanca Chick-fil-A Dan T. Cathy. No Gelsinger nije isključivo politički orijentiran na desnicu - prema javnim zapisima zabilježene su njegove donacije i republikanskim i demokratskim kampanjama, a 2022. bio je i gost počasnog mjesta na Bidenovu obraćanju o stanju nacije.