Nobelovac otkrio: 'Otac mi je iz Komiže, a majčina obitelj u dalekom srodstvu s Teslom'

Fizičar i dobitnik Nobelove nagrade hrvatskih korijena otkriva koliko je blizu trenutak u kojem će kvantna tehnologija i umjetna inteligencija promijeniti znanost, sigurnost i svakodnevni život

Ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za fiziku i fizičar hrvatskih korijena John Martinis u intervjuu za Dnevnik Nove TV otkrio je da se globalna utrka za kvantnu moć upravo zahuktava i zašto će taj napredak promijeniti svijet na razini usporedivoj s nastankom električne žarulje ili lasera.

Podsjetimo, američki znanstvenici John Clarke, Michel Devoret i Martinis dobitnici su Nobelove nagrade za fiziku 2025. godinu za 'otkriće makroskopskog kvantno-mehaničkog tuneliranja i kvantizacije energije u električnom krugu.'

Martinis, koji korijene vuče iz Komiže na otoku Visu, jedan je od pionira kvantnog računalstva, a u razgovoru je pojasnio kako njegovo otkriće pomiče granice onoga što se do jučer smatralo nemogućim. 'Kvantna mehanika je teorija o stvarima koje su vrlo male, poput atoma i elementarnih čestica', objašnjava Martinis. 'Pokazali smo da se ti zakoni mogu primijeniti i na veće sustave ako se postignu odgovarajući fizički uvjeti.'

Riječ je, kaže, o čipu izrađenom na silicijskoj pločici s Josephsonovim spojnicama i supervodnicima. 'Važno je to što struje i naponi u tim žicama, koji se opisuju milijardama i milijardama elektrona što teku kroz žicu, podliježu zakonima kvantne mehanike. To su makroskopske varijable koje opisuju kolektivno gibanje velikog broja elektrona. I to kolektivno gibanje prati osnovne zakone kvantne mehanike.'

Ideja kvantnog računala

Taj je princip, dodaje, otvorio vrata stvaranju 'sintetičkih atomskih sustava', umjetno izgrađenih u laboratoriju, a ne uzetih iz prirode. Martinis podsjeća da je ideja kvantnog računala stara oko 40 godina, ali tek sada dobiva konkretne obrise.

'Budući da su ti uređaji električni, prirodno je reći: znamo kako napraviti klasično računalo s električnim uređajem. Učinimo isto i s ovim, kvantnim računalom. Tako da već postoji golema industrija koja pokušava to ostvariti. Google je čak objavio i članak koji govori o velikom napretku na tom području.

Ali rekao bih da mene najviše veseli to što danas barem 1000, 2000 ljudi širom svijeta radi na ovoj tehnologiji i pokušava izgraditi kvantno računalo. Ti ljudi rade u velikim tvrtkama, imaju dobre plaće i napreduju u karijeri baveći se ovom vrstom fizike. I mislim da je to najveći razlog za ponos – to što se time bavimo', kaže Martinis.

Radio je godinama u Googleovom Quantum AI Labu, a danas vodi vlastiti startup koji se fokusira na proizvodnju kvantnih čipova. 'Radimo s velikim proizvođačima poluvodiča da bismo unaprijedili svaku fazu razvoja kvantnih bitova. Cilj je povećati broj kvantnih bitova s današnjih stotinu na milijun.'

Vizija je, kaže, 'veliku kvantnu elektroniku', koja trenutno radi na niskim temperaturama i zauzima golem prostor, spakirati na čip veličine nekoliko centimetara. 'Tada bismo mogli složiti veliku pločicu s 20 tisuća kvantnih bitova. To bi potpuno promijenilo način na koji proizvodimo kvantne sustave.'

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: Peng Ziyang / Xinhua News / Profimedia

Može li ta tehnologija promijeniti svijet?

Na pitanje koliko bi ta tehnologija mogla promijeniti svijet, Martinis odgovara slikovito: 'Rekao bih da je to kao prijelaz sa žarulje na laser. 'Žarulja je klasična - ugrijete nit, ona postane vruća i dobijete svjetlost. Laser je potpuno drugačiji: precizan, usklađen, savršene frekvencije. Isto će biti i s kvantnim računalima – moći će raditi stvari koje su klasičnim računalima jednostavno preteške.'

Ipak, napominje da kvantna revolucija otvara i nova pitanja kibernetičke sigurnosti. 'Jedan od prvih algoritama kvantnog računala omogućuje faktorizaciju brojeva, što je osnova današnjeg RSA šifriranja. To bi moglo ugroziti postojeće sustave zaštite. No znanstvenici i vlade već rade na sljedećoj generaciji sigurnosnih protokola.'

Ističe da 'ljudi već desetljećima znaju za taj problem', ali i da će rješenja stići na vrijeme: 'Bit će to složenije, ali moderna računala su već toliko moćna da nitko neće ni primijetiti prijelaz na nove sustave.'

Martinis se u Googleu bavio i spojem kvantne mehanike i umjetne inteligencije. 'AI nam može pomoći u rješavanju problema iz kemije i materijala. A meni osobno pomaže u svakodnevnom radu. Nedavno sam trebao napisati marketinški tekst o tome čime se naša tvrtka bavi, ubacio sam nacrt u AI alat i dobio rezultat kakav nikad ne bih mogao napisati sam.' Ipak dodaje: 'AI zna halucinirati. Ne možete mu uvijek vjerovati, zato treba biti oprezan.'

Hrvatski korijeni i povezanost s Teslom

Martinis je rođen u SAD-u, ali njegov otac potječe iz Komiže na Visu. 'Proučavali smo rodoslovlje i mislim da naše prezime postoji otprilike 400 godina. Možda i dulje, ne znam. Rođaci su mi rekli da su nas otočani i dalje smatrali doseljenicima. Tako da smo vjerojatno imali grčke korijene. Bilo je i drugih priča, da smo možda došli iz Sirakuze, ali Vis je otok na Mediteranu, a nekoć su ljudi puno migrirali obalom. Tako da se ne zna točno', kaže Martinis.

'Otac mi je bio iz Hrvatske. Majka mi je rođena u SAD-u, ali njezina obitelj potječe iz obližnjeg kraja, zaboravio sam točno mjesto. Ali zanimljivo je da je njezina obitelj bila u dalekom srodstvu s Nikolom Teslom. To mi je divno, zato što mi je on jedan od uzora. Tesla je fiziku elektriciteta pretvorio u industrijski proces, pa danas imamo sustave rasvjete i elektroenergetske sustave koje svi koristimo. Tesla je praktičan izumitelj u tom smislu, i to mi se sviđa. Mislim da i ja imam tu crtu', kaže fizičar.

Upitan o ulozi znanosti u društvu, Martinis kaže da je ključ u etičnosti i skromnosti: 'Trudim se da ne preuveličavam rezultate i ne obećavam više nego što mogu. Nadam se da i drugi znanstvenici rade isto. Naš Nobelom nagrađeni eksperiment bio je primjer pažljivog, poštenog rada koji je razjasnio mnoga pitanja u fizici.'

Savjet mladima: 'Ne tražite lakši put'

Martinis poručuje mladim fizičarima da se ne boje teških zadataka: 'Ako studiraš fiziku, ne učiš samo fiziku, nego kako rješavati probleme. To vrijedi za svako zanimanje. Nemojte tražiti brza rješenja na internetu - borite se, mučite se, razgovarajte s kolegama. Tek kad sami riješite problem, istinski ga razumijete.'

Ističe da je Elon Musk dobar primjer takvog načina razmišljanja: 'Musk je studirao fiziku i zato voli ići do srži problema. To je ono što fizika uči – kako razmišljati logično i duboko.'

Martinis se dotaknuo i odnosa prema medijima i informacijama: 'Danas je teže vjerovati vijestima nego prije. Ljudi su pristrani, pokušavaju vam prodati svoj pogled na stvari. Moj savjet: čitajte različite izvore i razmišljajte vlastitom glavom.' Isti princip vrijedi, kaže, i u znanosti: 'Uvijek treba sagledati obje strane. I kad svi tvrde isto, postoji šansa da su u krivu. To vrijedi i za znanstvenike i za život.'

Na kraju razgovora Martinis otkriva da slobodno vrijeme najradije provodi u prirodi. 'Volim planinariti. Nekad sam se penjao i vozio brdski bicikl, sada sam malo usporio. Hodanje mi pomaže u razmišljanju, tada mi dolaze ideje, iako ih kasnije moram sve ponovno preispitati da vidim koje vrijede.' Kaže da su mu 'mir i vrijeme za razmišljanje' ključni za kreativnost.

