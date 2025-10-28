Nobelovac otkrio: 'Otac mi je iz Komiže, a majčina obitelj u dalekom srodstvu s Teslom'

Fizičar i dobitnik Nobelove nagrade hrvatskih korijena otkriva koliko je blizu trenutak u kojem će kvantna tehnologija i umjetna inteligencija promijeniti znanost, sigurnost i svakodnevni život

Ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za fiziku i fizičar hrvatskih korijena John Martinis u intervjuu za Dnevnik Nove TV otkrio je da se globalna utrka za kvantnu moć upravo zahuktava i zašto će taj napredak promijeniti svijet na razini usporedivoj s nastankom električne žarulje ili lasera. Podsjetimo, američki znanstvenici John Clarke, Michel Devoret i Martinis dobitnici su Nobelove nagrade za fiziku 2025. godinu za 'otkriće makroskopskog kvantno-mehaničkog tuneliranja i kvantizacije energije u električnom krugu.' Martinis, koji korijene vuče iz Komiže na otoku Visu, jedan je od pionira kvantnog računalstva, a u razgovoru je pojasnio kako njegovo otkriće pomiče granice onoga što se do jučer smatralo nemogućim. 'Kvantna mehanika je teorija o stvarima koje su vrlo male, poput atoma i elementarnih čestica', objašnjava Martinis. 'Pokazali smo da se ti zakoni mogu primijeniti i na veće sustave ako se postignu odgovarajući fizički uvjeti.' Riječ je, kaže, o čipu izrađenom na silicijskoj pločici s Josephsonovim spojnicama i supervodnicima. 'Važno je to što struje i naponi u tim žicama, koji se opisuju milijardama i milijardama elektrona što teku kroz žicu, podliježu zakonima kvantne mehanike. To su makroskopske varijable koje opisuju kolektivno gibanje velikog broja elektrona. I to kolektivno gibanje prati osnovne zakone kvantne mehanike.'

Ideja kvantnog računala Taj je princip, dodaje, otvorio vrata stvaranju 'sintetičkih atomskih sustava', umjetno izgrađenih u laboratoriju, a ne uzetih iz prirode. Martinis podsjeća da je ideja kvantnog računala stara oko 40 godina, ali tek sada dobiva konkretne obrise. 'Budući da su ti uređaji električni, prirodno je reći: znamo kako napraviti klasično računalo s električnim uređajem. Učinimo isto i s ovim, kvantnim računalom. Tako da već postoji golema industrija koja pokušava to ostvariti. Google je čak objavio i članak koji govori o velikom napretku na tom području. Ali rekao bih da mene najviše veseli to što danas barem 1000, 2000 ljudi širom svijeta radi na ovoj tehnologiji i pokušava izgraditi kvantno računalo. Ti ljudi rade u velikim tvrtkama, imaju dobre plaće i napreduju u karijeri baveći se ovom vrstom fizike. I mislim da je to najveći razlog za ponos – to što se time bavimo', kaže Martinis. Radio je godinama u Googleovom Quantum AI Labu, a danas vodi vlastiti startup koji se fokusira na proizvodnju kvantnih čipova. 'Radimo s velikim proizvođačima poluvodiča da bismo unaprijedili svaku fazu razvoja kvantnih bitova. Cilj je povećati broj kvantnih bitova s današnjih stotinu na milijun.' Vizija je, kaže, 'veliku kvantnu elektroniku', koja trenutno radi na niskim temperaturama i zauzima golem prostor, spakirati na čip veličine nekoliko centimetara. 'Tada bismo mogli složiti veliku pločicu s 20 tisuća kvantnih bitova. To bi potpuno promijenilo način na koji proizvodimo kvantne sustave.'