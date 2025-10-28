Australska tvrtka otkrila 'svemirsku tajnu' Kine: Što skriva satelit XJY-7

Kina je jako tajnovita oko dizajna i namjena svojih satelitskih sustava, što otkriće poput ovog čini posebno zanimljivim
Gotovo pet godina nakon lansiranja kineski satelit Xinjishu Yanzheng-7 (XJY-7), koji je boravio u geostacionarnoj orbiti, konačno je otkriven zahvaljujući australskoj tvrtki High Earth Orbit Robotics (HEO) nakon što je objavila prve snimke, čime je rasvijetlila njegovu do sada nepoznatu prirodu i potvrdila da je riječ o radarskom satelitu s velikom antenom.
Kina je od samog početka bila iznimno tajnovita o misiji XJY-7.
XJY-7 je lansiran u prosincu 2020. godine tijekom prvog leta kineske rakete Long March 8. Kineske vlasti tada su navele da se radi o 'satelitu za provjeru nove tehnologije', no nisu pružile nikakve detalje o njegovoj misiji, piše Gizmodo.
Tvrtka HEO iskoristila je svoju satelitsku mrežu za promatranje drugih satelita te uspjela snimiti XJY-7 iz više kutova i izraditi 3D prikaz svemirske letjelice. Na snimkama se vidi velika tanjurasta antena i dva fiksna solarna panela, što je, prema analizi HEO-a, potvrda da je riječ o SAR (Synthetic Aperture Radar) satelitu.
Takvi modeli koriste mikrovalne impulse za stvaranje visokorezolucijskih snimaka Zemljine površine, bez obzira na vremenske uvjete ili doba dana, te se često primjenjuju u kartografiji, praćenju infrastrukture i obavještajnim aktivnostima.
XJY-7 je ponovno ušao u Zemljinu atmosferu 16. listopada iznad Tenerifa na Kanarskim otocima. Prema praćenju nizozemskog stručnjaka Marca Langbroeka, objekt je prepoznat po svojoj orbiti, a u trenutku povratka zabilježena je sjajna vatrena kugla koja se raspadala na više dijelova te su registrirani zvučni udari na nekoliko seizmičkih postaja.
Kina je poznata po tajnovitosti svojih svemirskih misija i učestalim lansiranjima satelita s neobjavljenim ciljevima. Njezin aerokozmički sektor u posljednjih nekoliko godina znatno je ojačao, a početkom 2025. uspješno je lansiran Shijian-25, satelit namijenjen testiranju tehnologija dopune goriva u orbiti. Kao i u slučaju XJY-7, ni o onima iz serije Shijian nije poznato mnogo, kao ni o njihovom izgledu ili točnim zadaćama.
Istodobno tehnologija satelitskog snimanja drugih satelita bilježi brz napredak. Tvrtke poput HEO-a i Maxara sada mogu otkrivati konstrukcijske i tehničke detalje objekata koji su do sada bili izvan dosega javnosti, čime otvaraju novo poglavlje u transparentnosti svemirskih aktivnosti te praćenju vojnih i tehnoloških operacija u orbiti.