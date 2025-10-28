Australska tvrtka otkrila 'svemirsku tajnu' Kine: Što skriva satelit XJY-7

Kina je jako tajnovita oko dizajna i namjena svojih satelitskih sustava, što otkriće poput ovog čini posebno zanimljivim

Gotovo pet godina nakon lansiranja kineski satelit Xinjishu Yanzheng-7 (XJY-7), koji je boravio u geostacionarnoj orbiti, konačno je otkriven zahvaljujući australskoj tvrtki High Earth Orbit Robotics (HEO) nakon što je objavila prve snimke, čime je rasvijetlila njegovu do sada nepoznatu prirodu i potvrdila da je riječ o radarskom satelitu s velikom antenom. Kina je od samog početka bila iznimno tajnovita o misiji XJY-7.

A technology verification satellite spent 5 years in orbit and most relied on a single render to guess its capabilities.



HEO analysed XJY-7 with high-frequency Non-Earth Imaging, building a 3D model from multiple angles and orbits. We verified it as a SAR satellite with a large… pic.twitter.com/aPOOQDq5dT — HEO (@heospace) October 27, 2025

XJY-7 je lansiran u prosincu 2020. godine tijekom prvog leta kineske rakete Long March 8. Kineske vlasti tada su navele da se radi o 'satelitu za provjeru nove tehnologije', no nisu pružile nikakve detalje o njegovoj misiji, piše Gizmodo. Tvrtka HEO iskoristila je svoju satelitsku mrežu za promatranje drugih satelita te uspjela snimiti XJY-7 iz više kutova i izraditi 3D prikaz svemirske letjelice. Na snimkama se vidi velika tanjurasta antena i dva fiksna solarna panela, što je, prema analizi HEO-a, potvrda da je riječ o SAR (Synthetic Aperture Radar) satelitu. Takvi modeli koriste mikrovalne impulse za stvaranje visokorezolucijskih snimaka Zemljine površine, bez obzira na vremenske uvjete ili doba dana, te se često primjenjuju u kartografiji, praćenju infrastrukture i obavještajnim aktivnostima.