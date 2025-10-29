Ovako su odbili i Hitlera i Napoleona: Rusija se na bojištu okreće starom savezniku

Rusija je u povijesti više puta pokazala da svoju oštru klimu zna pretvoriti u saveznika. Tijekom Napoleonove invazije 1812. godine njegova se Velika armija raspala kad je nastupila zima – tlo je postalo neprohodno, a logistika kolabirala. Sličan scenarij dogodio se i stoljeće kasnije, kad je Hitlerova Operacija Barbarossa 1941.–1942. stala zbog kiše, blata i potom leda koji su kočili napredovanje Nijemaca prema Moskvi

Danas, u sasvim drugačijem ratu, Rusija se ponovno oslanja na svog starog saveznika – ekstremne vremenske uvjete. No ovoga puta ne u obrani, nego u napadu na Ukrajinu. Ukrajinci su upotrebom malih i jeftinih dronova u potpunosti promijenili način ratovanja te su oni postali ključni u napadnim i obrambenim strategijama na cijeloj bojišnici. Prema podacima Modern War Instituta, odgovorni su za oko 70 posto ruskih gubitaka na bojištu, premda nije posve jasno uzrokuju li veću smrtnost tzv. kamikaza dronovi ili kvadkopteri FPV (first-person view) koji nose male eksplozivne naprave, piše The Conversation.

No njihova uloga ne svodi se samo na izravne udare jer mali dronovi imaju presudnu ulogu u izviđanju, nadzoru i prikupljanju obavještajnih podataka te omogućuju ukrajinskim jedinicama precizno označavanje ciljeva i koordinaciju s topništvom u stvarnom vremenu. Zahvaljujući tome ukrajinski topnici mogu brže i točnije prilagoditi paljbu, što čini njihove napade učinkovitijima, ali i smrtonosnijima. Dronovi su tako postali 'oči i ruke' ukrajinskih snaga, znatno povećavajući njihovu obrambenu sposobnost protiv brojnijih i bolje opremljenih ruskih jedinica. Masovna upotreba FPV-a i kamikaza modela omogućila je Ukrajini da preciznim udarima i podacima u realnom vremenu zaustavi mnoge ruske kopnene ofenzive. Obje strane pritom redovito koriste elektroničko ometanje kojim se onesposobljavaju FPV dronovi, a Rusija je, iz nužde, postala i svjetski lider u radioelektroničkom ratovanju. Ometanjem signala prekida se veza između drona i njegova pilota te se gubi prijenos slike, što ukrajinske snage dovodi u težak položaj jer upravo bespilotnim letjelicama nadoknađuju rusku brojčanu i tehničku nadmoć.

Ruski napad na Kijev Izvor: Profimedia / Autor: State Emergency Service of Ukrai / AFP / Profimedia







+9 Ruski napad na Kijev Izvor: Profimedia / Autor: State Emergency Service of Ukrai / AFP / Profimedia