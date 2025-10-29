Putin: 'Obustavit ćemo vojne operacije u Pokrovsku i Kupjansku, ali...'

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je Moskva spremna privremeno zaustaviti vojne operacije u dijelovima istočne Ukrajine kako bi novinarima omogućila posjet područjima na prvoj crti bojišnice gdje su, prema ruskim tvrdnjama, ukrajinske snage okružene
Putin je rekao da bi Rusija mogla obustaviti borbene operacije 'na nekoliko sati' u područjima Pokrovsk-Mirnograd u Donjeckoj oblasti i Kupjansku u Harkivskoj oblasti.
'Na dva mjesta, u Kupjansku i Krasnoarmisku (naziv koji Kremlj koristi za Pokrovsk), neprijatelj je blokiran, okružen', rekao je Putin, dodajući da je Rusija spremna pustiti i ukrajinske i strane medije u ta područja.
'Spremni smo ih prevesti na određene lokacije. Ukrajinsko vodstvo treba donijeti odluku o sudbini svojih građana koji su okruženi', rekao je ruski predsjednik.
Putin je naglasio da je glavni cilj Moskve izbjegavanje 'provokacija' s ukrajinske strane.
'Spremni smo zaustaviti neprijateljstva na nekoliko sati - dva, tri ili šest - kako bi skupina novinara mogla ući, vidjeti što se događa, razgovarati s ukrajinskim vojnicima i zatim otići', rekao je.
Ranije danas, novine Kyiv Post izvijestile su da su ruske pješačke jedinice ušle u Pokrovsk, važno logističko središte u istočnoj Ukrajini, što je dovelo do uličnih borbi i rizika od potpunog okruženja ukrajinskih snaga. Prema istim navodima, ruske trupe su se infiltrirale pješice, bez vozila, probijajući se do 15 kilometara kroz slabo branjene ukrajinske linije. Zauzele su položaje u zgradama u južnoj industrijskoj zoni grada. Ukrajinski časnik iz 68. Jaegerove jurišne brigade, raspoređene u Pokrovsku, rekao je da dronovi, kaotične borbe na ulicama i prisutnost civila otežavaju lociranje i uništavanje ruskih jurišnih skupina. Jedan od vojnika rekao je da se ruske snage često prerušavaju u civile, što dodatno komplicira situaciju na terenu, javlja Kyiv Post.