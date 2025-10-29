Putin je rekao da bi Rusija mogla obustaviti borbene operacije 'na nekoliko sati' u područjima Pokrovsk-Mirnograd u Donjeckoj oblasti i Kupjansku u Harkivskoj oblasti.

'Na dva mjesta, u Kupjansku i Krasnoarmisku (naziv koji Kremlj koristi za Pokrovsk), neprijatelj je blokiran, okružen ', rekao je Putin, dodajući da je Rusija spremna pustiti i ukrajinske i strane medije u ta područja.

'Spremni smo ih prevesti na određene lokacije. Ukrajinsko vodstvo treba donijeti odluku o sudbini svojih građana koji su okruženi', rekao je ruski predsjednik.

Putin je naglasio da je glavni cilj Moskve izbjegavanje 'provokacija' s ukrajinske strane.

'Spremni smo zaustaviti neprijateljstva na nekoliko sati - dva, tri ili šest - kako bi skupina novinara mogla ući, vidjeti što se događa, razgovarati s ukrajinskim vojnicima i zatim otići', rekao je.

Ranije danas, novine Kyiv Post izvijestile su da su ruske pješačke jedinice ušle u Pokrovsk, važno logističko središte u istočnoj Ukrajini, što je dovelo do uličnih borbi i rizika od potpunog okruženja ukrajinskih snaga. Prema istim navodima, ruske trupe su se infiltrirale pješice, bez vozila, probijajući se do 15 kilometara kroz slabo branjene ukrajinske linije. Zauzele su položaje u zgradama u južnoj industrijskoj zoni grada. Ukrajinski časnik iz 68. Jaegerove jurišne brigade, raspoređene u Pokrovsku, rekao je da dronovi, kaotične borbe na ulicama i prisutnost civila otežavaju lociranje i uništavanje ruskih jurišnih skupina. Jedan od vojnika rekao je da se ruske snage često prerušavaju u civile, što dodatno komplicira situaciju na terenu, javlja Kyiv Post.