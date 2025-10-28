Značajan porast interesa studenata za elektrotehniku

Jedna od najstarijih znanstveno-nastavnih jedinica u području elektrotehnike u Hrvatskoj, Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju (ZESA) Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER), obilježio je danas stotu obljetnicu postojanja

Ova perjanica znanja i inovacija udarila je temelje moderne hrvatske elektroindustrije i iznjedrila vrhunske stručnjake, danas okuplja brojne studente, profesore i istraživače te je snažan i međunarodno prepoznatljiv dio FER-a. Osnutak Zavoda proslavio se u prostorima SEECEL-a pod pokroviteljstvom Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ).

Kroz svoju povijest, Zavod je sudjelovao u razvoju nekih od najvećih tehničkih postignuća u Hrvatskoj i regiji - od izgradnje generatora za hidroelektrane do suvremenih rješenja u području automatizacije, energetike, mehatronike i upravljanja. Ova, ali i ostala postignuća, predstavljena su uoči proslave na prigodnoj izložbi 'Stoljeće Zavoda za elektrostrojarstvo i automatizaciju'. Svečanost proslave obljetnice otvorila je izv. prof. dr. sc. Martina Kutija, predstojnica Zavoda FER-a istaknuvši izuzetne znanstvenoistraživačke rezultate i projekte Zavoda. 'Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju jedan je od 12 zavoda FER-a, a od samih početaka mjesto je gdje se znanje pretače u praksu i ideje postaju inovacije. Naše nasljedstvo koje nosimo kroz ovih 100 godina je uspješna suradnja s gospodarskim sektorom koju i dalje njegujemo. Zavod i danas radi na sjajnim projektima, ove smo godine imali najveći interes studenata za elektrotehniku dosad, jer se radi o širokom području gdje studenti mogu steći praktična znanja i raditi na tehnološkom napretku', istaknula je Kutija. Dekan FER-a prof. dr. sc. Vedran Bilas osvrnuo se na čvrstu suradnju Zavoda s gospodarskom zajednicom. 'Obilježavanje stogodišnjice Zavoda važna je za FER i pokazuje kakva je naša tradicija, koliko su duboki korijeni elektrotehnike, stvaranja znanja, istraživanja i razvoja. Ovo je prilika za prikaz bogate hrvatske industrijske baštine, ali i za prepoznavanje iskustva koja možemo koristiti u budućnosti. Posebice se to odnosi na vrijednosti znanja, posvećenost i povezanost akademije i industrije, ali i gradova i regija. U svih sto godina je prisutna duboka suradnja između Fakulteta, našeg Zavoda i hrvatskih poduzeća', poručio je Bilas.