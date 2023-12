Time proglasio Altmana 'izvršnim direktorom godine'. Otkrio je što nas čeka u 2024.

Osim što smatra da je to iskustvo u konačnici ojačalo tvrtku, kaže i da je dokazalo kako je uspjeh OpenAI-ja rezultat timskog rada. 'To je bilo izuzetno bolno za mene osobno, ali jednostavno mislim da je bilo odlično za OpenAI. Nikada nismo bili više jedinstveni', rekao je.

'Uvijek smo govorili da će doći ovaj trenutak. Nisam mislio da će to doći tako brzo, ali mislim da smo jači jer smo prošli kroz to', rekao je Altman u razgovoru za Time .

Altman se u intervjuu osvrnuo na smjenu u OpenAI-ju sredinom studenog, da bi se nakon manje od tjedan dana vratio na čelo tvrtke. Taj je događaj opisao kao 'iskustvo iz kojeg su naučili i on i tvrtka'.

'Najmoćnija tehnologija koju je čovječanstvo izumilo'

'Kako se približavamo općoj umjetnoj inteligenciji (AGI) i kako se ulozi povećavaju, sposobnost tima OpenAI-ja da nastavi s razvojem i rastom usred neizvjesnosti i stresnih vremena trebala bi biti od interesa za svijet. Mislim da su svi uključeni u AGI pod sve većim stresom i tjeskobom', dodao je. Što se njegove smjene tiče, Altman je rekao da je izvukao lekciju:

'Moramo potaknuti promjene. Uvijek smo govorili da ne želimo da AGI kontrolira mali skup ljudi, već da želimo da se demokratizira. I tu smo očito pogriješili. Dakle mislim da ako ne poboljšamo našu strukturu upravljanja, ako ne poboljšamo način na koji komuniciramo sa svijetom, ljudi ne bi trebali vjerovati OpenAI-ju. Ali jako smo motivirani da to poboljšamo.'

Tehnologija ima neograničen potencijal, kaže Altman. 'Mislim da će AGI biti najmoćnija tehnologija koju je čovječanstvo dosad izumilo, osobito u demokratizaciji pristupa informacijama na globalnoj razini. Ako razmislite o cijeni inteligencije i jednakosti inteligencije, o padu cijene, o znatnom porastu kvalitete i o tome što ljudi mogu učiniti s tim, to je sasvim drugačiji svijet. To je svijet koji nam znanstvena fantastika već dugo obećava - i prvi put mislim da ćemo ubrzo vidjeti kako će to izgledati.'