Europa želi svoj OpenAI: Ovo su glavni igrači, jedan ima status jednoroga

Nije tajna to da Europa želi vlastiti OpenAI. Političarima u bloku dosta je izdaleka regulirati američke tehnološke divove, dominantne na tom području.

On spada u novu generaciju poduzetnika koji se nadaju riješiti dugogodišnji problem s europskim gospodarstvom: njegov neuspjeh da proizvede tehnološkog giganta u stilu Silicijske doline. Mensch vjeruje da će umjetna inteligencija (AI) pozicionirati Europu uz bok s njezinim nekad neuhvatljivim konkurentima 'preko Bare'.

Dvije godine kasnije Aleph Alpha prikupila je 27 milijuna dolara, iznos za koji se procjenjuje da će biti manji od nove runde financiranja. Andrulisovi nagovještaji mogli bi biti objavljeni u nadolazećim tjednima. Upravo sada klijenti tvrtke - od banaka do državnih agencija - koriste LLM (samorazvijeni veliki jezični model) Aleph Alphe za pisanje novih financijskih izvješća, koncizan sažetak stotina stranica i izradu chatbota, stručnjaka za funkcioniranje određene tvrtke.

No Andrulis smatra LLM-ove samo odskočnom daskom. 'Ono što gradimo je umjetna opća inteligencija (AGI)', kaže on. AGI, kao što je poznato, smatra se krajnjim ciljem generativnih AI tvrtki - to je umjetna inteligencija slična ljudskoj koja se može primijeniti u širokom rasponu zadataka.

Zanimanje koje je Aleph Alpha do sada zabilježila je veliko - a tvrtka tvrdi da ima 10.000 klijenata u poslovnom i državnom sektoru. Prošle godine otvorila je svoj prvi podatkovni centar u Berlinu kako bi mogla bolje opsluživati ​​visoko regulirane industrije, poput državnih ili sigurnosnih klijenata, koji žele osigurati to da se njihovi osjetljivi podaci nalaze u Njemačkoj.

Zabrinutost oko slanja privatnih podataka u inozemstvo samo je jedan od razloga zbog kojih je važno razviti europsku umjetnu inteligenciju, kaže Jörg Bienert, izvršni direktor njemačkog AI Associationa. A važno je, ustvrdio je, osigurati i to da europski jezici ne budu isključeni iz razvoja umjetne inteligencije.