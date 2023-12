AI analizirao Rafaelovu sliku 'Gospa od ruže'. Dio je izradio drugi majstor?

Danas, profesor Hassan Ugail, ravnatelj Centra za vizualno računarstvo i inteligentne sustave na Sveučilištu Bradford, smatra da je platno doista plod Rafaelove ruke, osim lica sv. Josipa.

'Koristili smo se slikama za koje je potvrđeno da su Rafaelove kako bismo uvježbali računalo da prepozna stil do najmanjih pojedinosti, od poteza kistom, palete boja pa do sjena, svih aspekata djela. Računalo vidi mnogo dublje nego ljudsko oko, do mikroskopske razine', objašnjava Ugail.

'Kada smo testirali sliku 'della Rosa' kao cjelinu, rezultati nisu bili zadovoljavajući', rekao je. 'Zato smo testirali pojedine dijelove i tako je ostatak slike potvrđen kao Rafaelov, a Josipovo lice pokazalo se kao jedino koje vjerojatno nije on izradio'.

Algoritam AI-a izradio je Ugail koji tvrdi da taj algoritam može prepoznati autentičnost rada Rafaelova s 98 postotnom točnošću.