Suosnivač Wikipedije opleo po Muskovoj Grokipediji: 'Neće stvoriti ništa korisno'

Jimmy Wales kritizira Muskove ambicije s Grokipedijom i uvjeren je da LLM-ovi nisu spremni za pisanje enciklopedija

Suosnivač Wikipedije Jimmy Wales izrazio je ozbiljne sumnje u projekt Elona Muska nazvan Grokipedia, novu online enciklopediju koja koristi generativnu umjetnu inteligenciju za izradu članaka. Grokipedia je imala 'otežan početak' nakon javnog lansiranja, piše CNBC. >>Musk i službeno ima vlastitu Wikipediju: Grokipedia je vani<< Govoreći na CNBC Technology Executive Council Summitu u New Yorku, Wales je rekao da ne vjeruje kako će Musk u skorije vrijeme uspjeti stvoriti 'išta zaista korisno'. Wales je komentirao i Muskove tvrdnje da na Wikipediji postoji 'woke pristranost'. 'U krivu je', rekao je. 'Naše se uređivačke odluke temelje na mainstream izvorima, i to ne skrivamo. Ne tretiramo neprovjerene izvore isto kao The New England Journal of Medicine, i to nas ne čini woke. Citatima iz The New York Timesa pokazujemo koliko smo zapravo radikalni', izjavio je u ironičnom tonu.

Grokipedia i pristranost Wales je dodao da nije detaljno proučio Grokipediju, ali je čuo da sadrži 'puno pohvala o genijalnosti Elona Muska', što ga, rekao je, ne iznenađuje. Njegove primjedbe, međutim, nisu bile usmjerene samo protiv Muska, nego na širu zabrinutost oko pouzdanosti velikih jezičnih modela (LLM-ova) kao izvora znanja. 'LLM-ovi koje koristi za pisanje imat će goleme pogreške. Znamo da ChatGPT i slični modeli još uvijek nisu dovoljno precizni da bi pisali enciklopedijske članke', rekao je Wales. Musk, s druge strane, vjeruje upravo suprotno. Na društvenoj mreži X napisao je da će Grokipedia 'nadmašiti Wikipediju u širini, dubini i točnosti za nekoliko redova veličine'.

Roboti nisu dobri u pisanju enciklopedija Wales je naveo konkretne primjere koji, prema njemu, dokazuju zašto LLM-ovi nisu spremni preuzeti ulogu ljudske zajednice urednika. Kao test, često pita nove chatbotove tko je njihova supruga. Svaki odgovori 'nije slavna, ali je poznata osoba koja je radila u britanskoj politici'. Također svaki put, kaže, rezultat je 'uvjerljiv, ali pogrešan'. 'Čim AI mora dublje kopati u podatke, sve se raspada', ustvrdio je. Drugi primjer odnosi se na člana njemačke Wikipedije koji je napisao program za provjeru ISBN brojeva u citatima. Otkrio je brojne netočne reference koje je unosila jedna od osoba, a kasnije se ispostavilo da je koristila ChatGPT, koji je 'veselo izmišljao knjige', rekao je Wales. Također je istaknuo razliku u troškovima između Wikipedije i velikih tehnoloških kompanija koje ulažu u AI. Procijenio je da godišnji troškovi tehnološke infrastrukture Wikipedije iznose oko 175 milijuna dolara dok tehnološki giganti ulažu desetke milijardi dolara, a analitičari predviđaju ukupno 550 milijardi dolara ulaganja u umjetnu inteligenciju sljedeće godine.