Suosnivač Wikipedije opleo po Muskovoj Grokipediji: 'Neće stvoriti ništa korisno'

Jimmy Wales kritizira Muskove ambicije s Grokipedijom i uvjeren je da LLM-ovi nisu spremni za pisanje enciklopedija
Suosnivač Wikipedije Jimmy Wales izrazio je ozbiljne sumnje u projekt Elona Muska nazvan Grokipedia, novu online enciklopediju koja koristi generativnu umjetnu inteligenciju za izradu članaka. Grokipedia je imala 'otežan početak' nakon javnog lansiranja, piše CNBC.
Govoreći na CNBC Technology Executive Council Summitu u New Yorku, Wales je rekao da ne vjeruje kako će Musk u skorije vrijeme uspjeti stvoriti 'išta zaista korisno'.
Wales je komentirao i Muskove tvrdnje da na Wikipediji postoji 'woke pristranost'. 'U krivu je', rekao je. 'Naše se uređivačke odluke temelje na mainstream izvorima, i to ne skrivamo. Ne tretiramo neprovjerene izvore isto kao The New England Journal of Medicine, i to nas ne čini woke. Citatima iz The New York Timesa pokazujemo koliko smo zapravo radikalni', izjavio je u ironičnom tonu.
Grokipedia i pristranost
Wales je dodao da nije detaljno proučio Grokipediju, ali je čuo da sadrži 'puno pohvala o genijalnosti Elona Muska', što ga, rekao je, ne iznenađuje. Njegove primjedbe, međutim, nisu bile usmjerene samo protiv Muska, nego na širu zabrinutost oko pouzdanosti velikih jezičnih modela (LLM-ova) kao izvora znanja. 'LLM-ovi koje koristi za pisanje imat će goleme pogreške. Znamo da ChatGPT i slični modeli još uvijek nisu dovoljno precizni da bi pisali enciklopedijske članke', rekao je Wales.
Musk, s druge strane, vjeruje upravo suprotno. Na društvenoj mreži X napisao je da će Grokipedia 'nadmašiti Wikipediju u širini, dubini i točnosti za nekoliko redova veličine'.
Roboti nisu dobri u pisanju enciklopedija
Wales je naveo konkretne primjere koji, prema njemu, dokazuju zašto LLM-ovi nisu spremni preuzeti ulogu ljudske zajednice urednika. Kao test, često pita nove chatbotove tko je njihova supruga. Svaki odgovori 'nije slavna, ali je poznata osoba koja je radila u britanskoj politici'. Također svaki put, kaže, rezultat je 'uvjerljiv, ali pogrešan'. 'Čim AI mora dublje kopati u podatke, sve se raspada', ustvrdio je.
Drugi primjer odnosi se na člana njemačke Wikipedije koji je napisao program za provjeru ISBN brojeva u citatima. Otkrio je brojne netočne reference koje je unosila jedna od osoba, a kasnije se ispostavilo da je koristila ChatGPT, koji je 'veselo izmišljao knjige', rekao je Wales.
Također je istaknuo razliku u troškovima između Wikipedije i velikih tehnoloških kompanija koje ulažu u AI. Procijenio je da godišnji troškovi tehnološke infrastrukture Wikipedije iznose oko 175 milijuna dolara dok tehnološki giganti ulažu desetke milijardi dolara, a analitičari predviđaju ukupno 550 milijardi dolara ulaganja u umjetnu inteligenciju sljedeće godine.
Umjetna inteligencija ima primjenu
Usporedno s kritikama, Wales priznaje da se umjetna inteligencija može pokazati korisnom u ograničenim područjima. 'Možda nam pomogne da brže radimo', rekao je, dodavši da Wikipedija testira AI alate koji bi mogli pomoći u prepoznavanju izvora i dopunjavanju postojećih članaka, ali zasad ne planira vlastiti LLM zbog visokih troškova.
Govoreći o budućnosti, Wales je upozorio na širenje dezinformacija putem sustava koji mogu generirati 'uvjerljive, ali lažne' internetske stranice. 'Takve će stranice zavarati mnoge ljude, no teško će prevariti Wiki zajednicu, koja već 25 godina proučava i raspravlja o pouzdanim izvorima', rekao je.
Istaknuo je da je Wikipediji ključno zadržati neutralnost i povjerenje javnosti, rekavši: 'Ne smijemo postati 'Wokepedia'. Ljudi od nas očekuju nepristranost. To je temelj našeg postojanja.'
Na kraju se Wales osvrnuo na Muskov pristup umjetnoj inteligenciji s dozom sarkazma: 'Govorimo o greškama koje radi ChatGPT. Samo zamislite umjetnu inteligenciju treniranu isključivo na Twitteru - ona bi bila bijesna, kaotična i puna besmislica.'