Počinje novo doba masovnih otkaza: 'Nemamo luksuz više čekati!'

Američka korporativna scena u utorak je doživjela hladan tuš. Amazon je objavio da otpušta 14.000 zaposlenika, uz objašnjenje da umjetna inteligencija preoblikuje način poslovanja. Prema pisanju Wall Street Journala, ukupan broj otkaza mogao bi dosegnuti 30.000 radnih mjesta

Izvršni direktor Andy Jassy najavio je još u lipnju da će umjetna inteligencija u budućnosti omogućiti Amazonu da smanji broj zaposlenih u uredu. No tada je govorio o 'sljedećih nekoliko godina'. Sada je jasno da je budućnost stigla ranije nego što se očekivalo. Tvrtka je od postupnog smanjivanja broja zaposlenika prešla na izravne rezove, čime, kako piše Business Insider, započinje novo razdoblje u američkom korporativnom svijetu: doba masovnih otkaza uzrokovanih umjetnom inteligencijom.

U službenom priopćenju Amazon navodi da je AI omogućio 'brže inovacije nego ikad prije', pa se kompanija mora organizirati 's manje slojeva upravljanja'. No pravi razlog, piše Business Insider, leži u ubrzanoj utrci s konkurencijom - Microsoftom i Googleom - čije cloud usluge rastu brže od Amazon Web Servicesa. Kako bi oslobodio kapital za ulaganja u AI infrastrukturu i nove podatkovne centre, Amazon se odlučio na drastičan potez. 'Nemamo luksuz čekati nekoliko godina', poručili su čelnici tvrtke. Domino efekt za Silicijsku dolinu Promatrači očekuju da će Amazonov potez potaknuti val sličnih odluka diljem industrije. 'Tehnološke kompanije vole inovacije, ali još više vole kopirati jedne druge', piše Business Insider. Podsjeća da je nakon što je Meta krajem 2022. godine najavila 11.000 otkaza uslijedio val koji je 2023. godine zahvatio više od 250.000 radnika u tehnološkom sektoru. Ti su rezovi tada opravdavani 'pretjeranim zapošljavanjem tijekom pandemije', a ovaj put izgovor je umjetna inteligencija i investitori će ga, čini se, spremno prihvatiti. Još početkom ove godine analitičari su vjerovali da će proći barem desetljeće prije nego što AI ozbiljno promijeni strukturu korporativnog tržišta rada. No već ovog proljeća pojavili su se znakovi usporavanja zapošljavanja zbog AI-a.