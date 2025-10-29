RAČUNALNA SIGURNOST

Koristite Gmail? Provjerite je li vaš korisnički račun bio meta velikog hakerskog napada

Miroslav Wranka

29.10.2025 u 10:24

Ilustracija - Gmail
Ilustracija - Gmail Izvor: Profimedia / Autor: Aleksey Boldin / Alamy / Profimedia
Bionic
Reading

Upad bi mogao omogućiti hakerima pristup ne samo e-mail računima, već i svim ostalim prijavama koje ovise o Gmailu, poput primjerice YouTubea

Korisnici Gmaila upozoreni su na veliki napad kojim je, čini se, zahvaćeno 183 milijuna računa e-pošte. Podaci koji su procurili na web uključuju ne samo same e-mail račune, već i lozinke za koje se vjeruje kako su s njima povezane.

Upad bi mogao omogućiti hakerima pristup ne samo e-mail računima, već i svim ostalim prijavama koje ovise o Gmailu, poput primjerice YouTubea.

vezane vijesti

Do upada je došla u travnju ove godine, ali je nedavno na njega pozornost skrenula web stranica Have I Been Pwned, koja prati povrede podataka kako bi korisnici mogli biti upozoreni na njih. Podaci su došli iz mnogo šireg hakiranja koje je prikupljeno s cijelog weba, prema Troyu Huntu, koji vodi Have I Been Pwned.

Korisnici mogu provjeriti jesu li njihove e-mail adrese i lozinke također bile zahvaćene - ili bilo kojih drugih praćenih povreda podataka - korištenjem te web stranice.

Ukupno je praćeno 917 napadnutih web stranica i više od 15 milijardi korisničkih računa. Ustanovite li kako je vaš korisnički račun bio kompromitiran ili je mogao biti, promijenite lozinku za Gmail i postavite dvostupanjsku provjeru (2FA).

U Googleu tvrde kako će njihove zaštitne mjere zaustaviti većinu napada, piše Independent.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
DOVRŠENO RESTRUKTURIRANJE

DOVRŠENO RESTRUKTURIRANJE

OpenAI više nije neprofitna organizacija, otvoren put prema prikupljanju novca
GROK VS. WIKI

GROK VS. WIKI

Suosnivač Wikipedije opleo po Muskovoj Grokipediji: 'Neće stvoriti ništa korisno'
DUBOKI REZ

DUBOKI REZ

Amazon otpušta 14.000 ljudi, otkazi bi se mogli nastaviti i u 2026.

najpopularnije

Još vijesti