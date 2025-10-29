Koristite Gmail? Provjerite je li vaš korisnički račun bio meta velikog hakerskog napada

Upad bi mogao omogućiti hakerima pristup ne samo e-mail računima, već i svim ostalim prijavama koje ovise o Gmailu, poput primjerice YouTubea.

Korisnici Gmaila upozoreni su na veliki napad kojim je, čini se, zahvaćeno 183 milijuna računa e-pošte. Podaci koji su procurili na web uključuju ne samo same e-mail račune, već i lozinke za koje se vjeruje kako su s njima povezane.

Do upada je došla u travnju ove godine, ali je nedavno na njega pozornost skrenula web stranica Have I Been Pwned, koja prati povrede podataka kako bi korisnici mogli biti upozoreni na njih. Podaci su došli iz mnogo šireg hakiranja koje je prikupljeno s cijelog weba, prema Troyu Huntu, koji vodi Have I Been Pwned.

Korisnici mogu provjeriti jesu li njihove e-mail adrese i lozinke također bile zahvaćene - ili bilo kojih drugih praćenih povreda podataka - korištenjem te web stranice.

Ukupno je praćeno 917 napadnutih web stranica i više od 15 milijardi korisničkih računa. Ustanovite li kako je vaš korisnički račun bio kompromitiran ili je mogao biti, promijenite lozinku za Gmail i postavite dvostupanjsku provjeru (2FA).

U Googleu tvrde kako će njihove zaštitne mjere zaustaviti većinu napada, piše Independent.