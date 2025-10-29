Amazon otpušta 14.000 ljudi, otkazi bi se mogli nastaviti i u 2026.

Očekuje se kako će ovotjedni val otpuštanja utjecati na širok raspon odjela unutar Amazona, uključujući ljudske resurse, uređaje, usluge i poslovne operacije
Amazon je potvrdio planove za otpuštanje 14 tisuća korporativnih radnika, kao dio vala smanjenja broja zaposlenih za koji se očekuje kako će pogoditi desetke tisuća radnih mjesta.
Beth Galetti, viša potpredsjednica Amazona, u dopisu zaposlenicima je navela kako su otkazi dio nastojanja za smanjenjem birokracije i preusmjeravanjem resursa u 'sadašnje i buduće potrebe kupaca'. Dodala je kako bi val otkaza mogao biti nastavljen i u 2026. godini.
Trgovački div pokušava smanjiti troškove i obim poslovanja. Ovog ljeta dio radnika dobio je upozorenje kako bi njihova radna mjesta mogla preuzeti umjetna inteligencija.
U prošli ponedjeljak pojavile su se vijesti kako se Amazon sprema ukinuti čak 30 tisuća korporativnih radnih mjesta, pokušavajući smanjiti prekomjerni broj zaposlenih, nagomilan tijekom vrhunca pandemije koronavirusa uzročnika bolesti covid-19, koja je izazvala izvanredan - ali prolazan - porast potražnje za online kupovinom.
Otpuštanja predstavljaju mali dio Amazonove ogromne globalne radne snage od 1,55 milijuna zaposlenika, ali značajan dio od otprilike 350 tisuća korporativnih zaposlenika. Microsoft, Meta Platforms i Alphabet također su otpustili desetke tisuća radnika u posljednje tri godine.
Posljednjih godina Amazon je smanjivao manji broj radnih mjesta u više odjela, uključujući uređaje, komunikacije, podcasting i druge. Očekuje se kako će ovotjedni val otpuštanja utjecati na širok raspon odjela unutar Amazona, uključujući ljudske resurse (moguće do 15 posto ukupnog broja zaposlenih), uređaje, usluge i poslovne operacije, između ostalog.
Voditelji pogođenih timova poslani su na obuku o tome kako komunicirati s osobljem nakon obavijesti koje će sutra ujutro početi stizati putem e-pošte, piše Guardian.