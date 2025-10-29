Amazon otpušta 14.000 ljudi, otkazi bi se mogli nastaviti i u 2026.

Amazon je potvrdio planove za otpuštanje 14 tisuća korporativnih radnika, kao dio vala smanjenja broja zaposlenih za koji se očekuje kako će pogoditi desetke tisuća radnih mjesta.

Beth Galetti, viša potpredsjednica Amazona, u dopisu zaposlenicima je navela kako su otkazi dio nastojanja za smanjenjem birokracije i preusmjeravanjem resursa u 'sadašnje i buduće potrebe kupaca'. Dodala je kako bi val otkaza mogao biti nastavljen i u 2026. godini.

Trgovački div pokušava smanjiti troškove i obim poslovanja. Ovog ljeta dio radnika dobio je upozorenje kako bi njihova radna mjesta mogla preuzeti umjetna inteligencija.